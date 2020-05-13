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    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Sosyal mesafe maymunlar açısından da çok önemli
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    13.05.2020 - 07:51 |

    Sosyal mesafe maymunlar açısından da çok önemli

    Amerikalı araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, sosyal mesafenin maymunlar arasında da mikropların yayılmasını engellemeye yardımcı olduğu tespit edildi.

    Sosyal mesafe maymunlar açısından da çok önemli

    Science Daily internet sitesinde yer alan habere göre, San Antonio Teksas Üniversitesinden araştırmacılar, Gana'da Boabeng ve Fiema köyleri yakınındaki küçük bir ormanda 8 grup olarak yaşayan kolobus maymunları ve dışkılarını inceledi. 

    Bilim insanları ayrıca genetik, beslenme, sosyal gruplaşma ve mesafe gibi unsurların maymunların bağırsak floralarının nasıl etkilediğini araştırdı.

    Farklı sosyal gruplardan ve birbirleriyle hiç temasta bulunmayan maymunların bağırsak florasının birbirinden çok farklı olduğu gözlemlenen çalışmada bir şekilde bir araya gelen farklı gruplardan maymunların benzer bağırsak florasına sahip olduğu tespit edildi.

    Çalışma sonucunda mikropların farklı gruplardan maymunların birbiriyle karşılaştıkları sırada bulaşabileceği saptandı. Çalışmada mikropların bireyler arasında yayılımını en aza indirmek için fiziksel mesafeyi korumanın önemli olduğuna işaret edildi.

    Araştırmanın sonuçları "Animal Behaviour" dergisinde yayımlandı.

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