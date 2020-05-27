SpaceX ilk kez uzaya astronot gönderiyor! Tarihi uçuş nasıl canlı izlenir?

Batuhan Dönertaş / Özel

SpaceX bugün ilk kez uzaya insan gönderecek. Tarihi uçuş için geri sayım başlarken, canlı yayında izlemek isteyen kişiler nasıl takip edecek? Türkiye saati ile 23:33'te Robert Behnken ve Douglas Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacak tarihi uçuş, NASA ve SpaceX tarafından canlı yayınlanacak. Peki, bu tarihi olay nasıl izlenir? Bu sorunun cevabı haberimizde...

Demo-2 isimli görev, NASA'nın YouTube hesabı üstünden canlı olarak yayınlanacak. SpaceX'in de uçuş saatine doğru canlı yayın açması bekleniyor.

SpaceX yetkilileri tarafından 26 Mayıs tarihinde yapılan açıklamaya göre, hava tahminleri yüzde 60 ihtimalle olumlu görünüyor, yüzde 40'lık bir ihtimalle ise olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş ertelenecek. Yüzde 60'lık ihtimalin çok yüksek olduğu söylenemez ve bu sebeple de tarihi olay yarına ya da bir sonraki güne ertelenebilir.

SpaceX'in uzaya insan göndermesindeki önem ne?

SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın hayali olan Mars'a koloni kurmak için en önemli adımlardan biri Demo-2 uçuşu olacak. Şirket bu tarihi olayı başarı ile tamamlayabilirse, uzaya ilk kez insan göndermiş olacak ve Mars kolonisinin ilk adımları atılmış olacak.

Bunun yanı sıra, NASA tarafından bakıldığı zaman ise Demo-2 görevi başarıyla tamamlanırsa, uzaydaki Rus bağımlılığından kurtulmuş olacak. Barack Obama tarafından 211 yılında iptal edilen uzay mekiği programından sonra, NASA kendi astronotlarını uzaya gönderemez hale gelmişti. Bu nedenle NASA, Rusya'nın Soyuz Roketleri ve Soyuz Kapsülleri'ne bağımlılığı oluşmuştu. Amerikan iç siyasetine de konu olan bu durum, SpaceX'in gerçekleştireceği başarılı uçuş sayesinde 9 yılın ardından sona erecek.

Obama Uzay Mekiği programını neden iptal etti?

Obama'nın verdiği bu kararın ana nedeni, uzay araştırmalarına yönelik özel yatırımı artırmaktı. NASA kendi uzay araçlarını geliştirmek yerine, özel şirketlere yer vererek maliyeti ve iş gücünü dağıtmış oldu. Yani aslında yeni bir sektör doğmuş oldu.

Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü nedir?

SpaceX astronotları, Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü ile uzaya fırlatacak. 8 yıldır aktif bir şekilde kullanılan Falcon 9 roketi, güncel ve en popüler roketlerden biri. Crew Dragon kapsülü ise insanlı görevler için üretilen yeni bir uzay kapsülü.

Crew Dragon 7 kişilik kapasiteye sahip, insanlı uçuşlar için tasarlanan kapsül olarak öne çıkıyor. NASA, bu kapsülü tam kapasitesiyle kullanmayacak. Bunun yanı sıra geniş, rahat ve basit bir tasarıma sahip olan Crew Dragon kapsülü, dokunmatik ekranlarıyla Soyuz Kapsülü'ne göre çok daha modern bir görüntü çiziyor.

Uçuşun adı neden Demo-2?

Bu tarihi uçuşun adının Demo-2 olmasının nedeni ise, Crew Dragon kapsülü geçtiğimiz mart ayında Demo-1 ismiyle insansız olarak fırlatılmıştı. Bu uçuş kusursuz bir şekilde tamamlandı ve başarının ardından 2019 yaz aylarında planlanan ilk insanlı uçuş, SpaceX'in Nisan ayında yaşadığı kaza nedeniyle ertelenmişti. Bir yıllık gecikmenin ardından uygun hava şartları sağlanırsa Demo-2 bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak.

Demo-2 uçuşunu aşağıdan canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.