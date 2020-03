Yapay Et Yemeye Hazırlanın!

Moblobi.com

Yeme içme alışkanlıklarımızı yeniden şekillendiren teknoloji dünyası; şimdi de sofralarımıza yapay et getirmeye hazırlanıyor. Hatta getirdi bile… Dünyanın farklı noktalarındaki bazı labaratuvarlarda yapay et üretildi. Memphis Meats, Impossible Foods ve Beyond Meat bu üretimi yapan şirketler arasında yer alıyor.

Yapay et gelecekteki gıda sıkıntısını çözmeyi amaçlıyor!

İlk olarak bu üretimin gelecekte gıda kaynaklı dünyada yaşanan sıkıntıları bertaraf edebileceği düşünülüyor. Başta Afrika olmak üzere bir çok dünyanın az gelişmiş ülkesinde açlık hala çok önemli bir sorun. Bu nedenle gıda kaynaklarının oldukça ucuz ve hızlı üretilmesi gerekiyor.

Yapay etin üretim süreci bir hayvan hücresinin labaratuvarda bazı kimyasal işlemlerle çoğaltılması anlamına geliyor. Kısacası alacağınız bir hayvan hücresi ile çok miktarda hayvansal et üretimi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yapay etin tadı gerçek etle aynı mı?

Şu an için üretilen bu etin maliyeti hala yüksek seviyelerde. Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalarda laboratuvarlar üretilen etin maliyetini düşürmeye çalışıyorlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yapay et üretimi yapan şirketler ilk numunelerini bir çok kişiye denetti. Deneyen kişiler gerçek etle arasında lezzet açısından hiçbir fark olmadığını belirttiler.

Yapay üretilen etin bir başka ilginç kullanım alanı ise uzay olabilecek. Örneğin uzaya gittiğinde çok uzun süreler geçiren astronotlar çok küçük bir hayvan hücresinden büyük miktarlarda et üretebilecekler ve uzaya götürecekleri gıda stoklarında azalma yaşanabilecek.

Bu arada üzerinde çok tartışılan şu konuya da bir açıklık getirelim: Bu üretilen yapay et aslında veganlara bir alternatif teşkil etmiyor. Çünkü sonuçta gene bir hayvanın hücresinden çoğaltılan bir et söz konusu oluyor. Ancak elbette soya gibi farklı maddelerle ve farklı teknolojilerle üretilen yapay etler gelecekte veganlar için de bir çözüm olabilir.