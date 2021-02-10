BİST1.541-0.20EURO8.54-0.28USD7.04-0.37ALTIN419.720.60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Porsiyonu 350 TL olan 3 boyutlu yazıcı ile üretilen 'biftek'
    ABONE OL
    10.02.2021 - 16:07 | | Nilay Kamu

    Porsiyonu 350 TL olan 3 boyutlu yazıcı ile üretilen 'biftek'

    3 boyutlu yazıcı ile ortaya pek çok ürün çıkıyor. Sağlık, teknoloji ve tasarım gibi pek çok alanda aktif bir şekilde kullanılan 3 boyutlu yazıcı bir süredir de yiyecek sektöründe kullanılıyor. Daha çok özel tasarımlı çikolataların basımında kullanılan 3 boyutlu yazıcı, şimdi de gerçeğe yakın lezzette biftek basılmasıyla gündeme geldi.

    Porsiyonu 350 TL olan 3 boyutlu yazıcı ile üretilen 'biftek'

    Yıllardır 3 boyutlu yazıcılardan yiyecek basımı üzerine çalışan bilim insanları nihayet başarılı bir sonuca ulaştı. İsrail merkezli bir şirket olan Aleph Farms, kendi geliştirdiği bir 3B yazıcı ile hayvan hücresinden kemiksiz biftek üretti. Yetkililer üretilen bu bifteiğin hem normal et gibi göründüğünü hem de lezzetinin de gerçeğe çok yakın olduğunu söylüyor.

    Aleph Farms ve Technion-İsrail Teknoloji Enstitüsü'nde biyomedikal mühendisliği fakültesi tarafından ortaklaşa geliştirilen bu alternatif aynı zamanda aktif bir şekilde hayvanların katledilmesiyle oluşturulan et sektörüne yeni bir soluk getirmek istiyor.

    Daha önce de ince kesilmiş biftek üretilmişti

    Porsiyonu 350 TL olan 3 boyutlu yazıcı ile üretilen biftek

    3B biyo-baskı yöntemiyle geliştirilen biftek, özel olarak seçilen sığırların yanağından alınan bir örnek ile üretildi.Besin değeri açısından yüksek olduğu aktarılan bu pirzolanın porsiyon başına 50 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Yani bu bifteğin porsiyonunun yaklaşık olarak 350 TL olması bekleniyor.

    Aynı şirket 2018 yılında 3 boyutlu biyo yazıcı kullanmadan farklı bir yöntemle dünyanın ilk ince kesilmiş bifteğini üretmişti.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokak ortasında baba vahşeti! Kızını boğazından bıçakladı

    Sokak ortasında baba vahşeti! Kızını boğazından bıçakladı

    Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

    Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

    Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

    Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

    Son dakika... Sahte oturma izni operasyonu! 80 ilde inceleme başlatıldı

    Son dakika... Sahte oturma izni operasyonu! 80 ilde inceleme başlatıldı

    Sıradaki Haber