Robot köpek 'Spot' yeni numaralar öğrendi

Meksika Körfezi’nin 305 kilometre açıklarındaki BP petrol platformunda ölçü aletlerinde okumak, teçhizatta bozulma ve çürüme aramak, platformun haritasını çıkarmak ve hatta metan gazının kokusunu almak gibi yeni yetenekler edindi.

Tesisin teknoloji sorumlusu Adam Ballard, Spot’ın yaptığı işlerin platformdaki insan çalışan sayısını azaltacağını ve böylece platformu çok daha güvenli hale getireceğini belirtti. Çalışan personelin üstündeki iş yükünü de azaltacak olan Spot’ın petrol platformlarındaki kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.

Boston Dynamics, firmalarla yaptığı anlaşmaları kamuoyuna açıklamıyor ancak Spot robotu 74.500$ bedele sahip ve satın alabilecek bütün firmalara açık.

BP, Spot’la yapacağı çalışmalar sonucunda tehlikeli bölgelerde çalışan insan sayısını azaltmayı hedefliyor.