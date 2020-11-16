BİST1.3040.97EURO9.160.87USD7.730.72ALTIN469.350.65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Robot köpek 'Spot' yeni numaralar öğrendi
    ABONE OL
    16.11.2020 - 12:55 |

    Robot köpek 'Spot' yeni numaralar öğrendi

    İleri seviye akıllı robotlar tasarlayan Amerika merkezli Boston Dynamics’in dört ayaklı robot köpekSpot” BP’ye ait petrol platformunda yeni numaralar öğreniyor.

    Robot köpek 'Spot' yeni numaralar öğrendi

    Meksika Körfezi’nin 305 kilometre açıklarındaki BP petrol platformunda ölçü aletlerinde okumak, teçhizatta bozulma ve çürüme aramak, platformun haritasını çıkarmak ve hatta metan gazının kokusunu almak gibi yeni yetenekler edindi.

    Tesisin teknoloji sorumlusu Adam Ballard, Spot’ın yaptığı işlerin platformdaki insan çalışan sayısını azaltacağını ve böylece platformu çok daha güvenli hale getireceğini belirtti. Çalışan personelin üstündeki iş yükünü de azaltacak olan Spot’ın petrol platformlarındaki kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.

    Boston Dynamics, firmalarla yaptığı anlaşmaları kamuoyuna açıklamıyor ancak Spot robotu 74.500$ bedele sahip ve satın alabilecek bütün firmalara açık.

    BP, Spot’la yapacağı çalışmalar sonucunda tehlikeli bölgelerde çalışan insan sayısını azaltmayı hedefliyor.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşini eşarpla boğmaya çalışan kocadan şok sözler! Kasti yapmadım

    Eşini eşarpla boğmaya çalışan kocadan şok sözler! Kasti yapmadım

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Son dakika... Beyin ameliyatı olan çocuğa dayak soruşturmasında flaş gelişme

    Son dakika... Beyin ameliyatı olan çocuğa dayak soruşturmasında flaş gelişme

    Sıradaki Haber