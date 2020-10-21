Rus bilgisayar korsanları Tokyo Olimpiyatları’nı hedef aldı

Bu yıl düzenlenmesi gereken Tokyo Olimpiyatları, Korona virüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenmişti. Yetkililere göre saldırılar organizasyonun ertelenmesinden önce başladı ve “siber keşif” amacı güdüyor ancak bu keşiflerin hangi amaçla yapıldığı henüz tespit edilemedi.

Amerika Adalet Bakanlığı da Rus ordusundan altı yetkiliyi bu saldırıları Rusya’nın stratejik çıkarları adına yapmakla itham etti. Amerikalı savcılar, siber korsan ekibinin 2018 Kış Olimpiyatları’nı, 2017 Fransa başkanlık seçimini ve Ukrayna’nın elektrik şebekesini sabote etmekle suçluyor.

Amerikalı savcı yardımcısı John Demers, düzenlediği basın toplantısında daha önce hiçbir ülkenin siber silahlarını Rusya kadar zararlı ve sorumsuzca silah şeklinde kullanmadığını, yapılan saldırıların da bir grup tarafından bugüne kadar gerçekleştirilmiş en fazla hasar yaratıcı saldırılar olduğunu ifade etti.

İngiltere’nin dışişleri bakanı Dominic Raab da saldırıların organizatörleri, sponsorları ve lojistik tedarikçileri hedeflediğini belirterek ülkesinin müttefikleriyle birlikte siber atakları ifşa etmek ve engellemek için ara vermeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Dışişleri Bakanlığı, daha sonra 2018 Kış Olimpiyatları’na düzenlenen saldırıların detaylarını açıkladı.

Rusya, sporcularının doping yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl Tokyo Olimpiyatları da dahil olmak üzere 4 yıl boyunca uluslararası spor organizasyonlarından men edilmişti.