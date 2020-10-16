Samsung, Apple’ı Ti’ye Aldı

Samsung’un resmi Facebook hesabından yayınlanan görselde Apple’ın telefonları şarj aleti olmadan satma kararı ti’ye alındı ─ görselde beyaz fon üzerinde bir tane Samsung şarj cihazı ve “Galaxy’nizle birlikte verilmektedir” yazısı yer aldı.

Bu hareket her ne kadar Apple’ın elektronik atık miktarını düşürmek için başlattığı kampanyayla alay ettiği için çoğu kişiye kötü gibi görünse de Samsung’un yeni çıkacak telefonlarının kutularının şarj aleti de içereceğine dair bir işaret olarak da alınıyor.

Samsung’un seceresi önce Apple’la alay ettiği daha sonra da birebir aynı uygulamaları gerçekleştirmesiyle dolu ─ bunun örnekleri olarak telefonlardan kulaklık girişinin kaldırılması da verilebilir. Samsung, Apple’ın bu uygulamasını önce ti’ye almış, daha sonra aynısını kendi telefonlarında da yapmıştı. Galaxy S21’in çıkmasına henüz birkaç ay varken, eğer aynı uygulamaya geçilmeyecekse bugünlerde Apple’a gönderme yapılması pek mantıklı gibi görünmüyor.

Ancak bu konuda spekülasyonlar da devam ediyor. Söylentilere göre Galaxy S21’in yanında 25 wattlık bir şarj aleti gelecek ve Galaxy S20 ile aynı sürede şarj olacak. Şarj süresi bu kadar yoğun bir rekabet alanıyken firmanın şarj teknolojisine geliştirmek yerine var olan teknolojiye bağlı kalması pek akla yatkın gelmiyor.

Samsung’un şarj cihazında politikasını görmek için Galaxy S21’in satışa sunulmasını beklemek zorunda kalacağız, bu da 2021 yılının Şubat ayında gerçekleşecek.