Samsung Galaxy S20 FE resmen tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri...

Samsung Electronics bugün yaptığı açıklamada Galaxy S20 ailesinin en yeni üyesi Galaxy S20 Fan Edition (FE) cep telefonunu beğeniye sundu. Birinci sınıf bir amiral gemisi akıllı telefon olan Galaxy S20 FE, Galaxy hayranlarının Samsung’a ilettiği en sevilen yeniliklerle gelirken Türkiye’de KDV dâhil 6499 TL gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunulacak.

Kovid-19 herkesin yaşamını değiştirdi ve teknoloji artık hayatımızda daha da önemli bir rol oynuyor. Samsung da bu nedenle, amiral gemisi cihaz deneyimleri sunarak daha fazla tüketiciye ulaşmak için Galaxy S20 FE'yi geliştirdi. Samsung, yepyeni cihazı Galaxy S20 FE’yi geliştirmek için Galaxy S20 serisinin seçkin özelliklerini, şık ve üst düzey bir tasarımda bir araya getirdi. Bu özellikler arasında Süper Akıcı ekran kaydırma, yapay zekâ destekli kamera, gelişmiş çip seti, hızlı bağlantı, uzun saatler yeten pil gücü ve arttırılabilir depolama yer alıyor.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Samsung Galaxy S20 FE hakkında şunları söyledi: “Teknoloji endüstrisinin liderleri olarak, toplumun ilerlemesine, insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya yardımcı olma konusunda özel bir sorumluluğumuz var. İnsanlar, onlara yeni iletişim yolları, yeni çalışma yolları ve yeni bağlantı kurma yolları sunacağımız konusunda bize güveniyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Samsung’u tercih etme eğiliminin yüksek olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Bunda piyasaya sunduğumuz yenilikçi ürünler ve Türkiye’ye getirdiğimiz çeşitli özelliklere sahip modellerin de etkisinin yanı sıra tüketicilerimizden aldığımız geri bildirimlere verdiğimiz önemin de büyük etkisi var. Başarımızın en büyük nedenlerinden birisi kullanıcılardan aldığımız geri bildirimlere büyük önem vermemiz ve bu bildirimlerden yola çıkarak kendimizi sürekli geliştirmemiz. En son tanıtımını yaptığımız yeni cihazımız Galaxy S20 Fan Edition (FE) bunun çok güzel bir örneği. Galaxy S20 FE ile Galaxy S serisi deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. S serisinin kullanıcılara sunduğu özellikleri bu cihazımızda da müşterilerimize yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Kendinizi en iyi halinizle ifade edin

Günümüzde fotoğraf ve video çekmek, kendimizi ifade etmek için en sık tercih ettiğimiz yöntemlerden biri. İşte bu yüzden Galaxy S20 FE’ye yenilikçi ve profesyonel düzeyde 32MP selfie kamerası da eklendi. Telefonun profesyonel düzeydeki kamerası sayesinde, paylaşılmaya değer görüntüleri anında yakalamanız mümkün hale geliyor.

Galaxy S20 FE’nin dörtlü gruplama teknolojisini ve çoklu çerçeve işleme özelliğini de içeren büyük boyutlu görsel sensörleri sayesinde, ortam ışığı yetersiz dahi olsa daha zengin ve canlı fotoğraflar yakalayabileceksiniz. İster loş bir restoranda, ister yıldızların altında olun, en iyi görüntüyü çaba harcamadan hemen alabilirsiniz. Ayrıca, yapay zekâ entegrasyonu sayesinde, telefonunuz hareket bulanıklığını algılar ve ortadan kaldırır ve en iyi kareleri önerir, böylece siz de nerede olursanız olun, hayatınızın en güzel anına odaklanabilirsiniz.

Her zaman aksiyonun tam ortasında olmayabilirsiniz. Buna rağmen Galaxy S20 FE’nin güçlü 30X Space Zoom özelliği, mükemmel kareleri yakalamak için görüntüye yakınlaşmanıza olanak tanır. Fotoğraf ve videoları düzenlemek ve paylaşmak hayranlarımız için çok önemli olduğundan Samsung, Galaxy S20 FE ile birlikte çarpıcı fotoğraf ve videoları gerçek zamanlı olarak bir profesyonel gibi iyi düzeyde çekmenizi ve seçmenizi daha kolay hale getirdi.

Galaxy S20 FE, kişisel tarzınızı yansıtabilmeniz için ergonomik, şık ve ince Galaxy S20 ailesine özgü tasarım öğeleriyle her tarza, görünüme ve kişiliğe uyum sağlayabilen altı farklı canlı renk seçeneğine sahip olacak. Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy ve Cloud White renk seçenekleriyle satışa sunulacak Galaxy S20 FE, aynı zamanda telefon yüzeyinde parmak ve dokunmadan kaynaklanan izleri en aza indirmek için, hafif pürüzlü ve sis efektli dokuya sahip.

Sevdiğiniz şeyleri yapın

Akıllı telefonlar insanların yaşamlarında hayati bir yer edindi ve tüketiciler de artık sınır tanımayan bir mobil cihaz deneyimi talep ediyor. Bu yüzden Samsung, Galaxy S20 FE’ye eklediği gelişmiş işlemci ile mümkün olan en kusursuz deneyimi sunmayı hedefledi.

Galaxy S20 FE, Süper Akıcı 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç Sonsuz-O Super AMOLED ekranı sayesinde video çekmek, en sevdiğiniz YouTube kanalında gezinmek veya içeriklerini izlemek için mükemmel bir cihaz olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram yayınınızdaki videoları, resimleri ve oyunları daha önce hiç olmadığı biçimde deneyimlemeye hazır olun.

Fitness hedefinizi belirlemek için Galaxy Watch Active2'nize veya telefonsuz bir koşuya çıkmadan önce favori çalma listenizi açmak için Galaxy Buds Live'a kolayca bağlanabilirsiniz. AKG ses özelliği ve Spotify Entegrasyonu, S20 FE'niz üzerinde kısayol atayarak istediğiniz konsere anında katılmanıza olanak sağlar. Bunun için tek yapmanız gereken, hızlıca dokunup bir saniye basılı tutmak.

İstediğiniz her şey, zahmetsizce elinizin altında

Günümüzde akıllı telefonların güçlü sinyal özelliği ve pil kapasitesi oldukça önem taşıyor. İşte bu nedenle Samsung, Galaxy S20 FE'yi 4.500 mAh pil, Süper Hızlı Şarj ve Kablosuz Güç Paylaşımı özellikleriyle donatarak sevdiğiniz şeyleri endişe duymadan gerçekleştirmenizi sağlıyor .

Hayatın kestirilemez yanları olabilir, özellikle de hayatı sonuna kadar yaşamak isteyenler için. Galaxy S20 FE, suya ve toza dayanıklı bir akıllı telefon. Bu konuda IP68 uluslararası standardına sahip.

Teknoloji durmaksızın evrimleşirken Galaxy kullanıcıları Android İşletim Sistemi’nin (OS) gelecek üç ana sürümünden faydalanabiliyor. Böylelikle Galaxy S20 FE’nin alacağı güncellemeler sayesinde kullanıcıları en son güvenlik koruması ve Samsung’un sunacağı heyecan verici yeni özelliklere uzun süre erişmeye devam edecek.

SATIŞ BİLGİLERİ

Galaxy S20 FE için ön siparişler 23 Eylül 2020 saat 18.00'den itibaren Samsung Online Mağazası (shop.samsung.com/tr) üzerinden başlıyor. 23 Eylül 2020 ile 22 Ekim 2020 23.59 tarihleri arasında Galaxy S20 FE için ön sipariş veren tüketiciler, isterlerse “eskiyi götür, yeniyi getir” kampanyasından da faydalanabilecek ya da Galaxy Buds+’a hediye olarak sahip olabilecek. Telefonun Türkiye için satış fiyatı ise KDV dahil 6.499 TL.

Galaxy S20 FE hakkında daha fazla bilgi ve ön sipariş için:

https://shop.samsung.com/tr/galaxy-s20-fe-ozellikler







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