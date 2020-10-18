Samsung Galaxy S21 beklenenden önce piyasaya çıkabilir

Samsung’dan yetkili kaynaklar, yeni modelin Ocak aynın başında piyasaya sürülebileceğini belirttiler. Kullanıcılar böylece yeni yılın ilk günlerinden itibaren en yeni model Samsung Galaxy telefonlarını kullanmaya başlayabilecek.

Eğer böyle bir durum gerçekleşirse büyük bir sürpriz yaşanacak. Küresel çapta etkileri büyük ölçüde hissedilen Korona virüs pandemisi yeni telefonların çıkışını geciktirmemiş olacak. Ayrıca, Galaxy S serisinin modelleri genellikle Şubat ayında piyasaya sürülüyor. Daha önce hem Galaxy S20 hem de Galaxy S10, Şubat ayında piyasaya sürülmüştü.

Samsung’un neden böyle bir strateji izlediği şu an için bilinmiyor. Bunun sebebi 2021 yılında akıllı telefon segmentindeki ağır toplarını erkenden piyasaya sürerek avantaj elde etmek ya da önümüzdeki yıl içinde daha fazla akıllı telefon piyasa sürmek için takvimde zaman kazanmak olabilir.

Samsung’un şu anda piyasada hem S serisi hem Note serisi hem de iki ayrı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu, bunlardan ayrı olarak da orta segmentte çok sayıda telefonu mevcut. Bu yüzden takvimde yer kazanmak istemeleri aslında çok şaşırtıcı değil.

Diğer yandan, geçen yıl S serisinde yaşayan S10 modelin bir üstü olarak S20’nin çıkması durumu tek seferlik gibi görünüyor. Çoğu kaynaktan gelen bilgiler, yeni telefona Galaxy S30 yerine Galaxy S21 adının verileceğini gösteriyor.