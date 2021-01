Samsung Galaxy S21 Ultra: En üst düzey akıllı telefon deneyimi

Samsung Electronics, bir akıllı telefonun yapabileceklerinin sınırlarını zorlayan, yeni amiral gemisi cihazı Galaxy S21 Ultra’yı tanıttı. Galaxy S21 Ultra, Samsung’un en gelişmiş profesyonel düzey kamera sistemi ile en parlak ve en akıllı ekranı sayesinde Samsung’dan en iyisini talep eden kullanıcılar için tüm imkânların seferber edildiği bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda, Galaxy S Serisi’ne ilk defa kullanıcıların çok sevdiği S Pen deneyimini getiren bu akıllı telefon, üretkenliği ve yaratıcılığı da bir adım öteye taşıyor.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su Dr. TM Roh, yaptığı açıklamada, “Galaxy S21 Ultra, Samsung olarak insanların yaşamını zenginleştiren ve kendilerini ifade etme yönünde onları güçlendiren kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak üzere inovasyona kattığımız anlamın yeni bir kanıtı. Teknolojinin yaşamlarımız için vazgeçilmez bir unsur haline geldiği böyle bir dönemde, yeni bir sıçrama yapmak ve bir akıllı telefonun başarabileceklerinin sınırlarını zorlamak istedik.” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Philip Choi ise açıklamasında şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle artık evlerimizde çok daha fazla zaman geçirdiğimiz, sevdiklerimizden uzak kaldığımız zorlu bir dönem içerisindeyiz. Dolayısıyla akıllı telefonların rolü de artık bağlantıda kalmamız açısından her zamankinden daha fazla önem taşıyor. En son teknolojiye sahip en üst düzey akıllı telefon deneyimini yaşamak isteyenler için tasarladığımız Galaxy S21 Ultra’da yer alan güçlü işlemcimiz, profesyonel düzeyde kamera ve video yeniliklerimizle kullanıcılar günlük yaşamlarını efsaneleştirmekle kalmayacak aynı zamanda sevdikleriyle kesintisiz bir şekilde bağlantıda kalabilmelerinin gönül rahatlığını yaşayacak. Samsung olarak öncelikli pazarlarımızdan biri olarak gördüğümüz Türkiye’deki kullanıcılarımıza üstün teknolojilerle donattığımız yeni amiral gemimiz Galaxy S21 Ultra’yı sunmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Samsung olarak 2021'de de Galaxy cihazlarımızla kullanıcılarımızın birbirleriyle bağlantıda kalmaları için yanlarında olmaya devam edecek ve Türkiye’deki liderliğimizi daha da sağlamlaştıracağız.”

Galaxy S21 Ultra, Galaxy S Serisi’nin en gelişmiş mobil deneyimlerin sunulduğu on yıllık mirasında yeni bir dönemi başlatıyor. İnsanlarla ve değer verdikleri her şeyle bağlantıda kalmak için en yüksek teknolojiyi talep eden kullanıcılar için tasarlandı. Galaxy S21 Ultra, yeni Galaxy S Serisi’nin bir parçası ve Galaxy S21 deneyiminin her noktasında çıtayı yükseltiyor.

Olağanüstü inovasyon, çarpıcı tasarımla buluştu

Galaxy S21 Serisi, diğer akıllı telefonlarla kıyaslandığında fark yaratan yeni ve cesur tasarımıyla görücüye çıkıyor. Sade şıklığına rağmen çarpıcı, estetik görünümünü tamamlayan metal çerçeveye kusursuz bir biçimde yerleşen, ikonik Özel Kesim Kamera Dizaynı, cihazın yepyeni özelliklerinden bir tanesi. Galaxy S21 Ultra, Phantom Black ve Phantom Silver renk seçenekleriyle sunulurken, tamamen sofistike ve zamanın ötesinde bir görünüm için şık ve puslu bir yüzeye sahip. Telefon ayrıca şimdiye kadarki en dayanıklı Gorilla Glass olan Corning® Gorilla® Glass Victus™ ile artık daha uzun ömürlü.



Galaxy S21 Ultra, 6,8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranıyla , Galaxy S21 ailesinin en büyük üyesi. Bu ekran aynı zamanda Samsung’un şimdiye kadar ürettiği ekranların da en akıllısı. Samsung bu telefonunda bir ilki de gerçekleştirdi, böylelikle kullanıcıların artık 120Hz’lik yenileme hızının akıcılığı ile Quad HD+ ekran arasında bir tercih yapmaları gerekmiyor. Galaxy S21 Ultra sayesinde kullanıcılar artık her ikisine de aynı anda sahip olabiliyor. Ekranın yenileme hızı 10Hz ile 120Hz arasında geçiş yaparak, görüntülenen içeriğe uyum sağlıyor ve bu sayede pil ömrünü uzatan enerji verimliliğiyle en iyi görüntüyü izleme deneyiminin keyfini çıkarmayı amaçlıyor. Galaxy S20 ile karşılaştırıldığında Galaxy S21 Ultra, 1500nit’lik pik parlaklık değeriyle yüzde 25 daha parlak görüntü veriyor. Bu da herhangi bir Galaxy akıllı telefonda şimdiye kadar elde edilmiş en yüksek değer. İyileştirilmiş yüzde 50 kontrast oranıyla gün ışığında dahi kristal berraklığında, sürükleyici bir görsellik sunuyor. Galaxy S21 ve S21+ cihazlarında olduğu gibi Galaxy S21 Ultra’da da Akıllı Göz Koruma Kalkanı sayesinde artık kullanıcıların gözleri de yorulmayacak.

Samsung’un en iyi güçlü kamera deneyimi

Galaxy S21 Ultra, en ileri teknoloji ile profesyonel düzey kamera sistemine sahip ve bu sayede kullanıcılar nefes kesen, stüdyo kalitesinde fotoğrafları, her türlü ışıkta ve ortamda çekebiliyor, videolarını çekerken ya da düzenlerken her karede seviyeyi yükselten yapay zekâ destekli yeni düzenleme ayarlarını kullanabiliyor.

Bu bir ilandır