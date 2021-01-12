Samsung Galaxy S21'deki yenilikler heyecan yarattı

Videodan göründüğü kadarıyla yeni Galaxy S21’in kamerasında yeni özellikler olacak. Hem ön he arka kamerayla aynı anda video çekimi özelliğinin gösterildiği videoda ayrıca seri fotoğraf çekiminin gösterimi de yapılmakta. Galaxy S20’de bulunan 8K çözünürlükle video çekme ve bu videolardan 2 megapiksel fotoğraflar çıkarma özelliğinin gelişmiş hali gibi görünen bu özelliğin de büyük bir yenilik olması belleniyor.

Videoda ayrıca önce karanlıkta ekim yapılması ve daha sonra o çekilen fotoğrafın aydınlık hali de gösteriliyor. Bu da kameranın Gece Moduna yapılan geliştirmelerin reklamı gibi duruyor.