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    HaberlerTeknoloji Haberleri Samsung, Z Fold 3 için yeni planlar yapıyor
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    22.02.2021 - 14:52 | | milliyet.com.tr

    Samsung, Z Fold 3 için yeni planlar yapıyor

    Samsung bir süre önce Note serisinin fişini çekecek olmasıyla gündeme gelmişti. Pek çok açıdan eleştirilen ancak S Pen aksesuarını 'S' serisi ile devam ettireceği ortaya çıkmıştı. İşte kalem desteğinin kazanacağı modeller arasına cihazlar da ekleniyor.

    Samsung, Z Fold 3 için yeni planlar yapıyor

    Samsung Z Fold 3 modeli için yeni planlar yapıyor. Bu kapsamda değerlendirilmesi gereken S Pen hamlesi dikkat çekiyor. ETNews ve SamMobile tarafından yayımlanan bir rapora göre Samsung'un bir sonraki katlanabilir ekranlı telefonunda kalem desteği gelecek. 

    S Pen desteği bir telefon için daha geliyor

    Bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen telefonun yanında S Pen desteği ile geleceği söyleniyor. Bunun akabinde çalışmaların halen sürdüğü bildiriliyor.

    Zira S Pen ile ekrana dokunulduğunda ekrana zarar vermeyecek bir kalem geliştirilmek isteniyor. Bildiğiniz üzere katlanabilir ekranlı telefonlar dayanıklılık konusunda problemler çıkartabiliyor. Bu sebeple cihazın ekranının dayanıklı ve esnek bir camdan oluşması oldukça önem arz ediyor. 

    Samsung'un da bu yüzden eğer S Pen desteği sağlayacaksa katlanabilir ekranlı telefonu için yeni bir yol bulması gerekiyor. 

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