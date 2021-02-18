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    18.02.2021 - 13:14 | | AA

    Savunma sanayii için yeni imzalar atıldı: Farklı projeler var!

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)  koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının  karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılmasına, özgün, yerli ve milli  çözümlerin hayata geçirilmesine, Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına  katkı sunacak 6 proje için imza töreni düzenlendi.

    Savunma sanayii için yeni imzalar atıldı: Farklı projeler var!

    Savunma sanayisinde 6 Ar-Ge projesi için imzalar atıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: ''2002 yılında sadece 49 milyon dolar olan  savunma sanayisi Ar-Ge harcamaları 2019 yılında 34 kat artışla yaklaşık 1,7  milyar dolara çıktı''. ''Türkiye'nin küresel güç olma vizyonu doğrultusunda Ar-Ge  teknoloji konularındaki çalışmalardan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.''

    2020 yılı içinde başlatılan Ar-Ge projeleri için SSB'de düzenlenen  tören, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Milli Savunma Bakanlığı ve projelerde yer  alan firmaların temsilcilerinin yer aldığı sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı  konuşmada, bugüne kadar tamamlanmış ve devam eden toplam 104 Ar-Ge projesinde 3,5  milyar liralık harcama yapıldığını belirterek, bu projeleri üniversiteler,  firmalar, araştırma kurumları ve enstitülerle birlikte yürüttüklerini söyledi.

    Demir, SSB tarafından Ar-Ge projelerini çok daha hızlı ve dinamik bir  süreçle başlatabilmek adına oluşturulan SSB Ar-Ge Panelleri ile güvenlik  güçlerinin sistem ve platformlarının ihtiyacı olan veya geleceğe dönük yeni  teknoloji alanlarındaki projeler için başlatma kararları alındığını, ayrıca SSB  Ar-Ge panellerinde son ürün teslimatı içermeyen teknoloji gösterim ağırlıklı  projeler için geniş alan çağrıları yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

    Türkiye'de savunma projeleri için önemli adım

    Demir, Ar-Ge çalışmalarının koordineli yürütülmesinin önemine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Ülkemizde Savunma Sanayii Başkanlığı adıyla bir kurum var. Ülkemizde çeşitli bakanlıklarımız da var. Mesela Ulaştırma, Enerji, Tarım ve Orman  bakanlıklarımız var ama Ulaştırma Sanayi Başkanlığı, Enerji Sanayi Başkanlığı, Tıp Sanayi Başkanlığı yok. Bu şu anlama geliyor, ülkeyi yöneten irade diyor ki  'Savunma sanayisi özel bir alandır, bu alana ben bir kurum kurdum ve bu kurum  daha önce müsteşarlıkken bu işlerin yürütücüsü bir kurumdur. Savunma sanayisi söz  konusu olduğunda teknoloji, ürün, Ar-Ge konularının adresini belirledim.'

    Bugün  bu konunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Çünkü eğer böyle bir kurum  varken her bakanlık kalkıp 'Ben kendi Ar-Ge'mi yapacağım' derse o zaman işler  karmakarışık olur. Sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin değil, güvenlik güçlerimizin  tamamının, istihbarat teşkilatımızın ihtiyaçları hatta artık siber güvenlik, enerji ve benzer alanlarda ortaya çıkan teknolojik ihtiyaçlar Türkiye'nin  savunması anlamına gelmektedir. Bu konularda adres karmaşası olması, ülkemizde  çok başlılığa ve meselenin yanlış anlaşılmasına yol açacaktır. Bu kurum yanlış  mı? Aslında doğru veya yanlış olmasının tek bir kriteri var.

    Bugün Türkiye'de bir  teknoloji konusu konuşulduğunda çeşitli kademelerde 'Savunma sanayisi alanında  yakalanan başarı' diye bir cümle başlıyor, demek ki bu model bir başarının  ispatıdır. O açıdan tekrar yanlışlara düşmemek için bu konuyu tekrar gündeme  getirmek istedim. Ülkemizde araştırma deyince vazgeçemeyeceğimiz, asla onsuz  olmayacak kurum TÜBİTAK. Araştırmanın her türlüsünde savunma sanayi teknolojileri  başta olmak üzere, vazgeçilmez ortağımız TÜBİTAK ve onunla ilgili kuruluşlardır.  Geçmişteki destekleri için teşekkür ediyoruz, gelecekte de beraber yol  yürüyeceğimizi, onlarla beraber Türkiye'nin Ar-Ge ekosisteminin yanımızda  olacağını görüyoruz."

    Törende, 2020 yılı içinde başlatılan Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor  (Y3) ve Veri Kovanı Platformu Çerçeve Projesi, Yazılım Tanımlı Ağlarda Yapay Zeka  Temelli Zafiyet Tespiti ve Engelleme (MİLAS) Projesi, Küresel Zafiyet Analizi  (KEŞİF) Projesi, İnce ve Hafif Balistik Dayanımlı Cam Sistemi (KEHRİBAR) Projesi,  Havacılık Motor Malzemeleri Geliştirilmesi Programı FAZ-1 (CEVHER) Projesi,  Grafen ile Güçlendirilmiş Hafif ve Mukavemetli Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi  (GRAKOR) Projesi sözleşmeleri imzalandı.

    Projeler ve detayları:

    CEVHER Projesi kapsamında, mevcut durumda yurt dışından temin edilen havacılık gaz türbin motor malzemelerinin geliştirilmesi ve toz metalürjisi ile  türbin diski üretimine yönelik olarak kapsülleme sistemi geliştirilmesi sağlanacak. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ana yükleniciliğinde yürütülecek projede, TÜBİTAK-MAM ve Meta Nikel Kobalt Madencilik firması alt yüklenici olarak yer  alacak.

    KEHRİBAR Projesi ile savunma sanayisine yönelik kara platformlarındaki zırhlı araçlar başta olmak üzere, hava ve deniz platformlarında da  kullanılabilecek, personelin yaşamını ve savunma ekipmanlarının güvenliğini tehlikeye atmayan, aracın hız ve hareket kabiliyetini ve görme açısını etkilemeyen, yüksek balistik dayanımlı güçlendirilmiş ince ve hafif lamine cam sisteminin yerli ve milli geliştirilmesi hedefleniyor. Proje TÜBİTAK-MAM ana yükleniciliği ve ŞİŞECAM alt yükleniciliğinde hayata geçirilecek.

    GRAKOR Projesi ile grafen katkılanmış nanokompozitler, fiber kumaşlarla birleştirilerek grafenle güçlendirilmiş fiber takviyeli, personel  korumaya yönelik polimer kompozit zırh malzemesi geliştirilmesi sağlanacak. Proje  NANOGRAFİ Nanoteknoloji firması tarafından yürütülecek.

    KEŞİF Projesi ile bilgi işlem altyapılarında siber zafiyetlerin önceden tespitinin yapay zeka desteğiyle gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Bu  kapsamda internete bağlı cihazlara yönelik bir arama motorunun geliştirilmesi  sağlanacak. Proje kapsamında Türkiye'nin milli siber güvenliğine katkı sağlayacak  istihbarat verisinin toplanması ve karar alıcılar için etkin çıktılar üretilmesi  hedefleniyor. Proje İntelprobe Bilgi Teknolojileri firması tarafından  yürütülecek.

    MİLAS Projesi kapsamında ise kritik iletişim altyapılarına otonom bir siber güvenlik katmanı oluşturarak tüm şebekede uçtan uca servis sürekliliği ve  veri gizliliğinin sağlanması amacıyla yapay zeka temelli zafiyet tespiti ve  engelleme sistemi geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje ULAK AŞ ana yükleniciliği ve STM alt yükleniciliğinde hayata geçirilecek.

    Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y3) ve Veri Kovanı Platformu Çerçeve Sözleşmesi ile Y3 isimli yarışma programı altında yürütülen yarışmalar ile yapay zeka çalışmalarında ihtiyaç duyulan verilerin etiketlenmesi amacıyla kurulan Veri  Kovanı Platformu'nun sürdürülebilir bir program yönetimine dönüştürülmesi hedefleniyor. Proje SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ tarafından yürütülecek.

    Devam eden ve imzalanan yeni Ar-Ge projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı  bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli ve milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve ülke Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına önemli katkılar sunulacak.

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