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    22.09.2020 - 09:27 | | AA

    Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet!

    Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar'ın uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için başlattığı kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayar sayısı 19 bine ulaştı.

    Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet!

    Bayraktar'ın, Twitter hesabından yaptığı "Türkiye'mizin dört bir  köşesindeki cevherlerimiz için. Baykar olarak 5 bin öğrenciye uzaktan  eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye

    Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in  paydaşı olan ve Türk savunma sanayisine liderlik eden şirketlerin katılımıyla  kampanya hızla büyüdü.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz  için 5 bin adet tablet de bizden." ifadesiyle kampanyada yerini aldı.

    ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün de "eğitimde fırsat eşitliğine katkı  sunmak" amacıyla kampanyaya 5 bin tablet bilgisayarla destek olacaklarını  bildirdi.

    ROKETSAN, HAVELSAN, TEI ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve  Ticaret AŞ de 1000'er tablet bilgisayarla kampanyayı büyüttü.

    Savunma sanayisi şirketlerinin öğrencilere hediye edecekleri tablet  bilgisayar sayısı 19 bini buldu.

     

     

     

     

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