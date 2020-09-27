Selçuk Bayraktar, Somalili maket uçak meraklısı ile buluştu

Guled Abdi, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte uçak tasarımlarını inceleyerek, HÜRJET simülasyonunu deneyimledi. 3 çocuklu ailenin en küçüğü olan Guled Abdi, ülkesindeki imkansızlara rağmen yaptığı maket uçak model tasarımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Azmiyle herkesin takdirini kazanan Guled Abdi için Türkiye'deki kullanıcılar, 'Somali'nin Selçuk Bayraktar'ı' yorumunu yaptı. Guled'in azmiyle ilgi toplamasının ardından Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'e katılması ve dron eğitimi alması kararı verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatı ile genç yetenek Guled, Somali'ye giden Türk yetkililer tarafından annesi Maryama Hasan Muhammed ile birlikte uçakla Türkiye'ye getirildi. Gaziantep'e gelen Guled Abdi, Orta Doğu Fuar Merkezi'ndeki TEKNOFEST'in stantlarını inceledi. Maket uçak, İHA ve dron stantlarında bilgiler alan ve dereceye giren yarışmacılar ile sohbet eden Guled Abdi, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri meraklı olduğu uçak ve dron konusunda kendisini eğitecek olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Guled Abdi, "Burada olmak, TEKNOFEST'in atmosferini solumak inanılmaz heyecan verici. Bana bu imkanı sağlayan Türk yetkililer ve tüm Türkiye'ye minnettarım. Ben de uçak üretimi yapan bir şirket kurmak istiyorum" diye konuştu.

Kendisinin de bu yaşlarda maketler yaptığını dile getiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise “Ben de bu yaşlarda, bu şeklide maketler yapıyordum. Ülkemizin durumu çok daha iyi durumda. Genç arkadaşımızı buraya davet ettik. Kendisinin burada olmasından memnun olduk. Kendisi 17 yaşındaymış. Ben de onu görünce o yaşlarıma döndüm” dedi.