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    11.02.2020 - 16:30 |

    Siber saldırganlardan Sevgililer Günü’nün korunma yolları

    Siber saldırganlar, zararlı yazılımları bilgisayarlara bulaştırabilmek için fırsat kolluyor. Sevgililer Günü, kötü niyetli hackerlar için büyük bir fırsat oluyor ve saldırganlar amaçlarına ulaşmak için kolları sıvıyor. Peki, nasıl korunmak gerekiyor?

    Siber saldırganlardan Sevgililer Günü’nün korunma yolları

    Siber saldırılar, internet kullanma özgürlüğünü kısıtlıyor. Bireysel ve kurumsal çapta gerçekleştirilen siber saldırılar, yıkıcı sonuçlara neden olabiliyor.

    Romantik linklere dikkat edin

    Sevgililer Günü’nde sevgilinize okuyabileceğiniz ve onu mest edeceğiniz bir şiir, size ilham verebilecek romantik bir video veya şarkı ilgi çekici olabilir; fakat romantik linkler siber suçlular için bir silah. Banka giriş şifreleri veya kredi kartı bilgileri özel bilgilere ulaşmak isteyen saldırganlar, romantik linkleri kullanıyor. Bu nedenle linkleri tıklamadan önce iyi düşünün.

    Ultra indirimler, kampanyalar vadeden linklere dikkat edin

    Özel teklifler, bedava hediyeler ya da süper indirimler, siber saldırganların en çok kullandığı yöntemler arasında bulunuyor. Özellikle Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda cezbedici görünen bu tür linklere rastlayabilirsiniz.

    Arama yaparken dikkatli olun

    Sahte veya virüslü sitelere yönlendirmek için BlackHat SEO ya da arama motoru zehirlenmesi olarak tanımlanan teknik kullanılıyor. Bu yöntemle “sevgililer günü” ile ilgili kelime aramalarında sahte veya virüslü sitelerin öne çıkması sağlanıyor. Bu durumda arama motorlarında tıkladığınız web sitesi konusunda dikkatli olmanız önem taşıyor.

    Arkadaşlık mesajlarına dikkat

    Sevgililer Günü, bekarlar için yeni arkadaşlıklar kurmayı sağlayabilecek bir fırsat olarak görülebiliyor. Bu durum siber saldırganların işini kolaylaştırıyor. Aşk arayan güzel bir bayandan geldiği sanılan mesajlar, büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir saldırı oluyor.

    Özel bilgilere erişmek isteyen uygulamalara dikkat edin

    Bazı uygulamalar, özel bilgilere erişebilmek için romantik duygulara hitap edebiliyor. Uygulama indirirken uygulamanın hangi bilgilere erişmek istediğine dikkat edin. Uygulama için yapılan yorumları, yorumlara verilen cevapları okumayı da ihmal etmeyin.

    Güvenlik yazılımları kullanın

    Sevgililer Günü dolandırıcılığından korunmanın en etkin yolu güncel bir güvenlik yazılımı kullanmak. Spam filtresi ve kişisel güvenlik duvarı bulunan güncel ve proaktif bir yazılım sayesinde kendinizi de sevgilinizi de bulaşıcı zararlı yazılımlardan koruyabilirsiniz.

    ERDAL KAPLANSEREN / Twitter: https://twitter.com/Kaplanseren

    11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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