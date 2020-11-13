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    13.11.2020 - 15:58 | | AA

    Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu.

    Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın kazananları belli oldu

    Ofisin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Siber Farkındalık  Ayı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya 1 milyonu aşkın öğrenci  katıldı.

    Yarışmada sorulan 10 soruyu en kısa sürede tamamlayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 100, lise kategorisinde ise ilk 50 öğrenci listeye  girdi.

    Kazanan öğrencilere ilişkin listelere  "https://cbddo.gov.tr/duyurular/4932/siber-zeka-bilgi-yarismasi-kazananlari-belli-oldu"  linkinden ulaşılabiliyor.

     

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