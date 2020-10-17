Silinmeyen Dosyaları Silmek İçin Ne Yapmalıyız? Programsız Ve Programlı Çözüm Önerileri

Bilgisayarlar içerisinde tutmak istemediğimiz dosyaların bazılarında silme işlemleri gerçekleşemeyebilir. Bu durum çözümsüz değildir. Silinmeyen dosyaları bazı programlar ile silebilirsiniz.



Silinmeyen Dosyaları Silmek İçin Ne Yapmalıyız?



Dosyaların bilgisayarlar içerisinde silinmemesinin pek çok nedeni olabilir. Özellikle bilgisayarlarda bulunan bazı zararlı yazılımlar veya virüslerin bilgisayarlarda bulunması birçok işlevi etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle bilgisayarlar ilk olarak anti virüs programları ile taramanız gerekmektedir. Tarama işlemleri yapıldıktan sonra silinmeyen dosyalarınızı tekrar silmeyi deneyebilirsiniz.



Bilgisayarlarda silmek istediğiniz bir dosyayı silemiyorsanız görev yöneticisinden de destek almanız mümkündür. Bilgisayarlarda arama bölümüne görev yöneticisi yazarak görev yöneticisi açılmalıdır. Açılan sayfada işlemler kısmına girerek burada dosyanın silinmesini engelleyen açık uygulamalar arka planda bulunan uygulamalar görülür. Bu programların açık olması bazen dosyaların silinememesine neden olabilir. Bu nedenle programın üstüne sağ tıklayarak görevi sonlandır sekmesi seçilmeli ve uygulama durdurulmalıdır.



Programsız ve Programlı Çözüm Önerileri



Silinmeyen dosyaların programsız olarak silinemediği durumlarda bazı programları kullanmak avantajlı olabilir. Bunun için ücretsiz olarak kullanılan pek çok program bulunmaktadır. Bu programlar ise şunlardır:



- CCleaner: Ücretsiz olarak kullanılan bu program oldukça popüler bir programdır. Bu uygulama ise sistemde istenmeyen dosyaların silinmesi mümkündür. Kurulumu oldukça basit olan CCleaner ile tarama ve silme seçeneklerini kullanabilir ve hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz.



- SlimCleaner: SlimCleaner ücretsiz olarak kullanılan diğer bir programdır. Ara yüzü oldukça basit olan bu program bütün silinmeyen dosyaları silebilmektedir. Bunlar dışında program sildikten sonra artıklar da bu program sayesinde tamamen silinecektir.



- Xleaner: Silinmeyen dosyaları silebilmenin diğer bir yolu da Xleaner programıdır. Ücretsiz olarak kullanılan program en iyi temizleme programlarından birisidir. Bu program oldukça hızlı bir şekilde çalışmakta ve sade bir ara yüze sahiptir. Ayrıca silme ve tarama seçenekleri de mevcuttur.