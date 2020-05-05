Sinüzite Ne İyi Gelir? Evde Bitkisel Çözüm Yöntemleri Nelerdir?

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İlk olarak sinüzitin çok basit birşey olmadığını ve ameliyata kadar varabilecek bir hastalık olduğunu belirterek başlayalım. Bu nedenle siz de Sinüzit konusunda dikkatli olmalısınız.

Sinüzitin en yaygın bulaşma biçimi, kuru kalan solunum yollarının virüslerce işgal edilmesidir. Bu nedenle bulunduğunuz ortamı nemlendirmeniz gerekmektedir. Bulunduğunuz oda içerisinde kaloriferlerin üstüne ıslak havlu koymak ya da bir kap içerisine sıcak su koyarak odanın nem oranını arttırmak çözüm yollarından biri olabilir. Eğer bulunduğunuz odada bir klima varsa, klimanın nem oranını da artırabilirsiniz.

Hayatınızı olumsuz yönde etkilememesi için Sinüzit ile ilgili alınabilecek önlemlerden bir tanesi de bol bol su içmek ve bol bol meyve tüketmektir. Sinüzit tedavisi sürecinde sigaradan uzak durulması gerekmektiğini de özellikle ve önemle paylaşalım.

Hava sıcaklıkları da sinüzitin ortaya çıkış sıktığını etkiler. Özellikle hava sıcaklığının oldukça düştüğü kış aylarında ani ısı değişimlerinde giysilerinizi buna göre bir dikkatlice ayarlamaya özen göstermelisiniz. Duş aldıktan sonra soğuk havalarda saçınızı kurutmadan asla dışarı çıkmamaya da dikkat edin.

Özellikle burun bölgeniz Sinüzit ile birlikte virüsler tarafından işgal edilir. Dolayısıyla burun bölgesindeki mikropların etkisiz hale getirilmesi de önem taşımaktadır. Bunun için gün içersinde 4-5 defa burnumuzu tuzlu su ile dezenfekte edebilirsiniz.

Sinüzit Ağrısı için Evde Bitkisel Çözüm Yöntemleri Nelerdir?

Sinüzit sorunu yaşıyorsanız; bu soruna hızlı ve acil bir çözüm olarak buhar banyosu da yapabilirsiniz. Kaynamış bir suyun içersine bir papatya ya da okaliptus yağı atın. Burnunuzu yaklaştırın ve başımızın üstüne buhar dışarı çıkmayacak şekilde bir havlu sararak belli bir süre bu kokuyu içinize çekin.

Sinüzit ağrılarını gidermek için günde 1-2 defa ağızdan az miktarda kekik yağı alabilirsiniz. Yapacağınız zencefilli çay da sinüzit ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olacaktır. Sinüzit ağrısı çektiğiniz noktalara ıslak sıcak bir havlu koymanız da fayda olabilir. Buna ek olarak biberiye, okaliptus, mentol, karanfil yağı, çay ağacı ya ve nane yağı gibi yağlar da sinüzit ağrınızı hafifletme yardımcı olacaktır.

Uyurken alçak bir yastık yerine daha yüksek bir yastık kullanmak da sinüzit döneminde konforunuzu artıracaktır, bunu da hatırlatalım. Bağışıklık sisteminizi özellikle dinlenerek ve uykunuzu iyi alarak sağlam tutmanız bu süreçte oldukça önemli. Birkaç gün içerisinde sinüzit ağrınızın geçmemesi halinde ise kesinlikle bu durumu hafife almayın ve hemen bir hekime görünün.