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    27.10.2020 - 12:46 |

    Snapchat artÄ±k yediklerinizi deÄŸerlendirecek

    Sosyal medya uygulamasÄ± Snapchat artÄ±k yiyecek ve ÅŸarap deÄŸerlendirmesi yapabilecek. KullanÄ±cÄ±lar, yiyeceklerinin etiketlerini telefonlarÄ±nÄ±n kamerasÄ±na gÃ¶stererek Ã¼rÃ¼nÃ¼n iÃ§eriÄŸini, Ã¼retim tarihini ve ne kadar saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenecek. AynÄ± iÅŸlemi ÅŸaraplara uyguladÄ±klarÄ±nda ise Ã¼rÃ¼nÃ¼n fiyatÄ±nÄ± ve puanÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenecek.Â

    Snapchat artÄ±k yediklerinizi deÄŸerlendirecek

    Snapchat, bu hizmeti iÃ§in yaklaÅŸÄ±k bir milyon yiyeceÄŸin ve 12 milyon tipte ÅŸarabÄ±n bilgilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± Yuka ve Vivino servislerinin veri tabanÄ±nÄ± kullanacak.

    Snapchat artÄ±k yalnÄ±zca fotoÄŸraflara filtre uygulayan bir program deÄŸil. Daha Ã¶nce de programÄ±n mesajlaÅŸma hizmetine kullanÄ±cÄ±larÄ±n ek bir program yÃ¼klemelerine gerek kalmadan kullanabilecekleri Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti uygulamalar gelmiÅŸti. Firma, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n programdan Ã§Ä±kmadan Ã§oÄŸu ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderebilmelerini hedefliyor. Bu hizmetlerin arasÄ±nda bitki tÃ¼rlerini ve kÃ¶pek cinslerini tanÄ±mak, matematik denklemlerini Ã§Ã¶zmek ve o sÄ±rada Ã§alan ÅŸarkÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± bulmak da var.

    Snapchat bu yÄ±l ABD seÃ§imleri iÃ§in 1 milyondan fazla seÃ§menin uygulamanÄ±n iÃ§inden kayÄ±t yaptÄ±rmasÄ±nÄ± da saÄŸladÄ±. BÃ¶ylece ABDâ€™deki kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n %56â€™sÄ±nÄ±n kayÄ±t iÅŸlemini programÄ±n iÃ§inden yaptÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ oldu.

    Snapchat, bu yÄ±l bitmeden uygulamanÄ±n iÃ§inden ders programÄ± yapma, sinema bileti alma canlÄ± konser yayÄ±nÄ± yapmak gibi hizmetler verebilmeyi de amaÃ§lÄ±yor.

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