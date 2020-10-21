Son dakika! Tarihte bir ilk... NASA, göktaşına indi!

OSIRIS-Rex, Dünyadan fırlatılmasından dört yıl sonra dün gece Bennu adı verilen göktaşına iniş yaptı. Bennu, şu anda dünyadan 200 milyon mil uzakta bulunuyor.

Uzay aracı, tasarımı özel olarak yapılan robot kolla kısa bir süreliğine göktaşına inmeyi başardı. Bu tarihi anlar uzay aracının Twitter hesabından temsili videolarla yayınlandı. OSIRIS-Rex, Bennu’nun yüzeyinde yaklaşık on beş saniye kaldı. Uzay aracının numune almayı başarıp başaramadığı bugün belli olacak.