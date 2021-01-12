BİST1.5440.49EURO9.08-0.16USD7.47-0.18ALTIN447.120.71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Son dakika: WhatsApp için harekete geçildi! Kişisel Verileri Koruma Kurulu...
    ABONE OL
    12.01.2021 - 12:35 | | AA

    Son dakika: WhatsApp için harekete geçildi! Kişisel Verileri Koruma Kurulu...

    Gelen son dakika haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.

    Son dakika: WhatsApp için harekete geçildi! Kişisel Verileri Koruma Kurulu...

    Son dakika haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp uygulaması hakkında, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.

    Alınan bilgiye göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun bugünkü toplantısında, "Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği" yönündeki haberlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

    Konuyu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri yönünden değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, toplantıda WhatsApp uygulaması hakkında, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi. İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek.

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Son dakika... WhatsApp'tan yeni açıklama geldi!

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aşıla ne demek? Aşıla nasıl indirilir? Aşıla ile aşılama takvimi kontrol et

    Aşıla ne demek? Aşıla nasıl indirilir? Aşıla ile aşılama takvimi kontrol et

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Eren Operasyonları başladı

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Eren Operasyonları başladı

    Sıradaki Haber