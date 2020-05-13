Instagram kullanıcılarına müjde! Çok kullanışlı yeni bir özellik geliyor!

Dünyanın en çok aktif kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, yeni özelliği ile birlikte, kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

Özellikle yüksek takipçi sayısına sahip olan kullanıcıların işine yarayacak yeni özellik sayesinde, Instagram kullanıcıları, 'yorum sabitleme' ve 'toplu yorum silme' özelliklerine kavuşacak. Bu özellikler yakın bir zaman dilimi içinde herkes tarafından kullanılabilir hale gelecek.

Yorumlar sekmesine girdikten sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıkladıktan sonra 'yorumları yönet' ibaresini seçmeniz yeterli olacak. Sonrasında tek seferde 25 yorum silme hakkına sahip olacaksınız.

Yorum sabitleme özelliğinde ise, paylaşıma gelen istediğiniz üç yorumu sabitleyerek, herkesin görmesini sağlayabilirsiniz. Bu özellik ilk olarak iOS işletim sistemine sahip olan telefonlarda yani iPhone modellerinde kullanıma sunulacak.