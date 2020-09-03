Instagram Takipçi Hilesi Kullanmanın Zararları Nelerdir? Hile İle Takipçi Kasmadan Önce Düşünülmesi Gerekenler

Bazı sahte yazılımlar ile satın alınan takipçi hilelerinde, hesap bilgilerinin ele geçirilmesi görülebilmektedir. Belirli süre için hesabınızda görebilecek olduğunuz yeni takipçiler, kısa sürede kaybolabilir ve bunun yanı sıra hesabınızın yok olması ile de karşılaşabilirsiniz.



Instagram Takipçi Hilesi Kullanmanın Zararları Nelerdir?



İşyerinizin daha da büyümesi ve ticaretinizin açılabilmesi için tercih etmek istediğiniz takipçi hileleri, yarardan çok zarar verebilmektedir. Özellikle büyük şirket hedefleri için satın alınacak olan instagram takipçi hilelerinde, gelecek olan takipçiler yabancı hesaplardan ve anlamsız isimlerden oluşacaktır. Bu nedenle işletme hesabını takip eden gerçek müşterilere karşı prestijiniz sarsılabilmektedir. Takipçi hilesini kullanmanın zararlarından birisi de instagram tarafından uygulanan sıkı bir denetime bağlıdır. Instagram sahte yazılım kullanan hesapları sürekli denetlemekte ve hesaplarda farklı bir işlem gördüğü taktirde hesapları askıya almaktadır. Takipçi hilesi ile birlikte gelecek olan beğeni ve yorumlar içinde silinme olayları ile karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle sahte yazılımlara yönelmek yerine, sosyal medyayı aktif ve eğlenceli olarak kullanmanız ve doğal takipçiler ile hesabınızı büyütmeniz tavsiye edilir.



Hile İle Takipçi Kasmadan Önce Düşünülmesi Gerekenler



Daha çok kişi tarafından beğenilmek, çok sayıda kişinin takip etmesi, fotoğraf ya da videolara yorum yapması veya ticari amaçlı paylaşımlarda daha çok müşteriye ulaşmak gibi nedenler ile takipçi hilelerine yönelim gidere artıyor. Genel olarak düşük miktar ücretler üzerinden özel yazılımlar ile satışa sunulan instagram takipçi hileleri, kullanıcılara yarardan çok zarar vermektedir. Satın alacak olduğunuz takipçi hileleri için genellikle orijinal hesap ve kalıcı ifadeleri verilmektedir. Ancak bu takipçiler tamamen sahte ve yabancı hesaplardan oluşmaktadır. Bunun dışında beğeni ve yorum hileleri de belirli sürelerden sonra silinmektedir. Hile kullanarak takipçi kasmadan önce hesabınızın instagram tarafından tamamen kapatılabileceği ya da kötü niyetli yazılımlar ile ele geçirilebileceğini düşünmeniz gerekiyor.