Kısa sürede internet fenomeni olup nasıl para kazanılır?

Gün geçtikçe, sosyal medya üzerinde her gün bir başka insanlar tanımaya devam ediyoruz. Peki, dışarıdan çok kolay ve eğlenceli gibi görünen sosyal medya fenomeni nasıl olabiliriz. Kısa sürede yüksek takiplere, abonelere nasıl ulaşırız? Bu sorunun net olarak tek bir cevabı yok. Uzun vadeli ve planlı çalışmalar sonucunda adım adım yükselmeniz gerekiyor. Tabii çok şanslı biriyseniz, birden bire paylaştığınız bir içerik viral olabilir ve bu sizi sosyal medya fenomenine dönüştürebilir. Uzun vadeli bir çalışma gerekli olduğunu söylüyorum çünkü, artık eskisi kadar boşluk yok. İnternetin her bir karışı farklı farklı fenomenlerle dolu ve bu fenomenlerin bazıları gerçekten çok büyük bir kitleye sahip ve bu kitleyi ellerinden bırakmıyorlar.

İçerik konusu

Şimdi gelelim sosyal medya fenomeni olmak için yapılması gerekenlere. Öncelikle düşünmeniz gereken ilk konu; "Ben hangi konuları seviyorum? Hangi konular beni kendine daha çok çekiyor?" Bu soruları neden soruyoruz diye soracak olursanız, hemen cevap vereyim. Yaptığınız içeriklerde kendinizi en rahat hissedeceğiniz konuyu seçmediğiniz takdirde, içinizde hep bir soru işareti oluşacaktır. Yani kameraların önüne geçtiğiniz zaman, hobinizi değil de işinizi yapmış olacaksınız. Oysa ki, hobinizi yaptığınız zaman, ekrana vermiş olduğunuz enerji çok daha farklı ve neşeli olacaktır ve bu sayede de kitlenize daha doğal bir içerik üretmiş olacaksınız.

İçerik planlaması

Konu ve içerik kısmını hallettikten sonra, yayınlamaya başlamadan önce mutlaka stok yapmanız gerekiyor. Sosyal medya ya da YouTube gibi kanallarda ne yaparsanız yapın düzenli paylaşımlar yapmanız gerekiyor. Haftada üç video ile başladıysanız, bu şekilde devam etmeniz kitlenizi kaçırmamanız için önemli bir durum. Özel nedenlerden dolayı çekim yapamadığınız durumlarda da, önceden oluşturduğunuz stok içeriklerden kullanıp, kanalın boş kalmasının önüne geçebilirsiniz.

Sosyal medya reklamları

En önemli konulardan biri olan sosyal medya reklamlarına gelelim. Eğer bir video içerik üreticisi olup, başka sosyal medya hesaplarınız da varsa, yapmanız gereken en önemli şey, videonuzdan en hoşunuza giden kısımlardan kolay oluşturup, bunu sosyal medyada reklam olarak kullanmak olacaktır. Yani viral olmanız gerekiyor. Bunu da en kolaj şu şekilde yapabilirsiniz; Instagram'a para yatırıp, içeriğinizi öne çıkarmak yerine, milyonlarca takipçisi olan ve sosyal medya fenomenlerini çıkaran ve paylaşılan her içeriğin viral olduğu hesaplara reklam vermeniz daha işleyici ve akılda kalıcı olacaktır.

Paylaşılan içeriklerin kalitesi

Bu başlığa kadar anlattığım her şey bu başlığı yaptıktan sonra yapılması gerekenler aslında. Çünkü, yaptığınız emeklerin ve anlattığım her şeyin temel noktasında içerik kalitesi yer alıyor. Bir içeriğiniz çok iyi, fakat kalan içerikleriniz kötüyse bir yere kadar yükselebilirsiniz. Bir içerik üreticisi olup, fenomen haline gelmek istiyorsanız, gerçekten çok fazla çabalayıp, üzerinde zaman harcamanız gerekiyor. Bir içeriğiniz değil, tüm içeriklerinizin kaliteli olması gerekiyor. Bu nedenle bir video, podcast ya da ne yaparsanız yapın; içeriğinin özenle hazırlandığına dikkat edin. Benim bir fikrim var ve çok iyi yapmalıyım diye düşünerek yüzeysel ve aceleci davranmaktan kaçının.

Tüm yapı taşlarınızı dikkatle hazırlayın. Malzemelerinizi, çekilecek mekanı, içeriği, konukları dikkatle seçin. Her şey hazır olup, bitti dediğiniz anda ve çekimlerin bittiği anda, kurgucunuzla birlikte birebir çalışın. Çünkü, sizin kafanızda olan şeyi, ne kadar iyi anlatırsanız anlatın, sizin kadar iyi kimse bilemez. Adım adım, santim santim ilerleyin. İçinize sinmeyen bir konu varsa tekrar tekrar yapın. Bu şekilde yayına girin. Son olarak da şunu unutmayın; yaptığınız içeriklerin belki de hiç biri tam kafanızdaki gibi olmayacaktır. Ama siz bir kitleye hitap ediyorsunuz. Bu nedenle kitleyi karşınıza almayın ve yapıcı eleştirilere mutlaka kulak asın. Şu şöyle olmasın şeklinde yoğun yorumlar geliyorsa, kitlenizi takip edip buna göre davranmanızda fayda var.

Tabii ki, işin ucunu kaçırmadan. Çünkü, kimseyi tam anlamıyla tatmin edemezsiniz. Bir kısım beğenirken, bir kısım başka bir şey isteyecektir. Bu durumda da siz, zamanla tecrübe kazanırken, içerikleriniz konusunda daha olgun düşünmeye başlayacaksınız. Bu noktada da kendiniz için en doğru adımları atmaya başlamış olacaksınız.