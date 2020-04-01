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    HaberlerSosyalmedya Haberleri Snapchat Corona virüsle ilgili uyarı yapan filtre yayınladı!
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    01.04.2020 - 12:49 |

    Snapchat Corona virüsle ilgili uyarı yapan filtre yayınladı!

    Geçtiğimiz yılın sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Tüm dünya Corona virüsle ilgili önlemler alırken, sosyal medya ve teknoloji firmaları ise kendi platformları üzerinden salgınla ilgili uyarılar yapmaya başladı. Bu firmalara Snapchat'te katıldı.

    Snapchat Corona virüsle ilgili uyarı yapan filtre yayınladı!

    2019 yılının sonlarında ortaya çıkan Corona virüsün tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle, pandemi ilan edildi. Bu olayın üzerine neredeyse tüm şirketler, salgınla ilgili uyarılarda bulunup, yardım kampanyaları yapmaya başladı.

    Şimdi de sevilen sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat, uygulamaya iki yeni filtre ekledi. Bu filtreler, Corona virüsle ilgili uyarılarda bulunuyor.

    Sosyal mesafem isimli filtre, DSÖ ve diğer sağlık kuruluşlarının kabul ettiği mesafe ölçüsüne göre hazırlanmış bir sosyal mesafe dairesini ortaya çıkarıyor. Bu sayede kullanıcılar diğer insanlarla olan mesafesini bu filtre yardımıyla ölçebiliyor.

    Diğer filtrede ise,  evde kalmak, el yıkamak ve yüze dokunmamak gibi Corona virüse karşı alınacak önlemleri hatırlatıyor.

    Bu iki filtrede ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün internet sitesine yönlendiren bağlantılara da sahip.

     

     

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