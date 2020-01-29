Sosyal Medya Ruhunuzu ve Bedeninizi Etkiliyor!

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Sosyal medya: @Moblobi

Odaklanma Güçlüğü Yaratıyor!

Günümüz toplumarında hemen hemen herkes farklı platformlarda, farkllı pek çok sosyal medya hesabına sahip. Dolayısıyla gün içerisinde bu platformlardaki hesaplarını ve yapılan paylaşımları sıklıkla kontrol ediyorlar. Hatta bu durum günlük hayatımızda o kadar yayılmış durumda ki; sosyal medyadan kopuk geçirdiğimiz bir an bile, psikolojimizi bir şeyleri kaçırmışız hissine sürüklüyor. Bu sebeple her anınızı sosyal medyada yaşamaya çalışıyor ve günlük hayatımızdan gitgide kopmaya başlıyoruz. Bu durum, sosyal hayatımızı ve arkadaşlıklarımızı ciddi anlamda etkiliyor. Gerçek hayatımıza ve anlık olarak yaptığımız işlere odaklanma sorunu yaşamamıza sebep oluyor. Zaman içerisinde de tüm bu duygu durumları bizde bazı ruhsal sorunları ortaya çıkartıyor.

Pek çoğumuz sosyal medyaya erişemediğimiz anlarda bir şeyleri kaçırmış olma hissini üzerimizde taşıyoruz. Bu durum ise odaklanma bozukluklarına sebep oluyor. Günlük hayatta yaptığımız işlere konsantre olmamızı güçleştiriyor. Yaşanan bu sıklıkla telefonumuzu kontrol etme ihtiyacı aynı zamanda arkadaşlık ilişkilerimizi de olumsuz etkiliyor. Birbirleriyle konuşan insanlar yerini zamanla, birbirleri ile yazışan insanlara bırakıyor. Yaşanan bu iletişim sorunları ise ilişkilerde bozulmalara ve kopmalara yol açabiliyor. Bu durum ise psikolojimizin olumsuz yönde etkiliyor.

Gerçek Hayattan Zaman İçinde Kopmanıza Sebep Olabilir!

İnsanlar artık günlük hayatlarının yanısıra birer sanal hayat da yaşamaya başlıyorlar. Bu durum ise zamanla gerçeklik algımızda olumsuzluklara sebep oluyor. Özellikle sanal dünyada yaşanan gerçek dışı hayatlar ve hatta gerçek dışı fiziksel görüntüler birçok kişiyi olumsuz yönde etkiliyor. Mevcut hayatlarından şikayetçi olmalarına ve umutsuzluğa sürüklenmesine sebep oluyor. Kişileri kendi hayatlarını yabancılaştırıyor.

Sosyal medya dışarıda geçirdiğimiz zamanları da olumsuz etkiliyor. Çünkü artık pek çok işi dışarıya çıkmadan halledebiliyoruz. Örneğin alışverişlerinizi internetten yapıyor; arkadaşlarımızla internetten sohbet ediyoruz. Dolayısıyla bu durum ise pek çok kişiyi sanal dünyada sosyalleştiriken; gerçek hayatta ise asosyal olmaya sürüklüyor.

Sosyal medya ayrıca üzerimizdeki stresi de arttırıyor. Çünkü sosyal medyada zaman zaman maruz kaldığımız içerikler ve zorbaca davranışlar, günlük hayatımıza yansıyor ve bu da yaşadığımız stres yükünü arttırıyor.

Uyku Düzeninizi Bozuyor!

Sosyal medyanın insana yarattığı olumsuz etkiler sadece ruhsal değil. Sosyal medyanın aynı zamanda birtakım fiziksel etkileri de mevcut. Bunlardan biri de aldığımız mavi ışığın fiziksel olarak yarattığı zararlar. Pek çoğumuz günümüzün büyük bir çoğunluğunu ekranlara bakarak geçiriyoruz. Özellikle gece saatlerinde, uyumadan önce sosyal medya göz atıp uyuyoruz. Hatta uyku aralarında kontrol ediyor; sabah kalktığınızda da ilk kez telefonlarımızdan sosyal medya hesabınızı kontrol ediyoruz. Bu durum ise çok daha fazla mavi ışığa maruz kalmamıza sebep oluyor. Özellikle gece saatlerinde maruz kalınan mavi ışık, uyku düzenimizi olumsuz yönde etkiliyor; melatonin hormonunun da zarar görmesine sebep oluyor.

Omurga, El ve Gözlerinizde Değişiklikler Oluyor!

Sosyal medyanın fiziğimiz üzerinde yarattığı etkilerden biri de omurga ve göz bozuklukları. Yaşadığımız bus anal hayattan kopmak istemediğiniz için telefonlarımızı elimizden düşünmüyoruz. Bu durum ise omurgamızda bazı sorunlara sebep oluyor. Özellikle boyun bölgesinde ağrılar yaratmaya başlıyor ve zamanla siz farketmeden vücudunuzda bazı duruş bozuklukları oluşuyor. Boyun bölgenizde ve el parmaklarında da bazı eklemsel sorunlar yaşanabiliyor. En büyük etki ise kuşkusuz ki gözlerimizde oluşuyor. Telefon ekranlarında küçük yazıları görmeye çalışmak ve mavi ışığa maruz kalmak zamanla gözümüzde ciddi görüş problemlerine sebep oluyor.

Elbette ki yaşadığımız teknoloji toplumunda bu online dünyadan kopmak imkansız. Teknoloji haberleri takip etmek, sosyal medyadan uzaklaşmamak, online kalmak bir ihtiyaç. Ancak sanal hayatımıza gerçek hayatımızdan daha fazla zaman harcamak bahsettiğimiz bedensel ve ruhsal problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu sebeple sosyal medyada harcadığınız zaman konusunda dikkatli olmanızda fayda var.