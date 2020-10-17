Spotify Hesap Silme Nasıl Yapılır? Üyelik Sıfırlama Ve İsim Değiştirme Nasıl Olur?

Günümüzde pek çok kişi tarafından kullanılan programlardan birisi de Spotify olmaktadır. Müzik dinleme programı olarak bilinen Spotify hakkında merak edilen birçok konu bulunmaktadır. Bunlardan biri olan hesap silme işlemlerini bu aplikasyon üzerinden uygulamak mümkündür.



Spotify Hesap Silme Nasıl Yapılır?



Spotify hesap silme işlemlerini uygulamak oldukça kolaydır. Fakat hesap silme işlemlerinden sonra hesabın geri alınmadığı mutlaka bilinmelidir. Spotify hesap silme işlemlerini gerçekleştirmek için şu adımları takip edilmelidir:



- İlk olarak Spotify web sitesinde bulunan hakkımızda bölümündeki iletişim formu seçeneği tıklanmalıdır.

- Ekrana gelen sayfa üzerinden hesap sekmesine basılmalıdır.

- Daha sonra buradan hesabımı kalıcı olarak kapatmak istiyorum seçeneği seçilmelidir.

- Buradan hesabı kapat butonu tıklanmalıdır.

- Karşılaşılan sayfada tekrar hesabı kapat seçeneği seçilmeli ve hesap kapandığında neler olacağı ile ilgili yazı okunmalıdır.

- Devam seçeneği seçilip hesabın neden kapatıldığına dair sorulan soru cevaplanmalı ve soru gönder butonuna tıklanmalıdır.



Üyelik Sıfırlama ve İsim Değiştirme Nasıl Olur?



Spotify hesabında üyelik sıfırlama işlemleri için hesap silme işlemleri takip edilmelidir. Bu şekilde Spotify üyeliği bulunan kişiler üyeliklerini iptal edebilirler. Bunlar dışında hesap üzerinden isim veya profil resmi değiştirmek ise mümkündür. Bunun için yapılması gereken işlemlerden ilki Spotify'da kullanıcı bilgilerinizin bulunduğu hesap ayarları bölümüne gidilmelidir. Spotify açıldıktan sonra sol üst bölümde bulunan ters üçgen şekli üzerinden kullanıcı hesaplarına ulaşılabilir.



Daha sonra Spotify hesap ayarlarınızı açıp profil düzenle seçeneği tıklanmalıdır. Buradan profille ilgili bazı bilgilerinizi değiştirmeniz mümkündür. Profil düzenle seçeneği seçilerek mail, isim ve doğum bilgileri bu sayfa üzerinden değiştirilmektedir.