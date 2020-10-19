Youtube Kanalı Nasıl Açılır, Nasıl Silinir? Kanalın Adını Daha Sonra Değiştirmek Mümkün Mü?

Artık diziler ve hatta televizyon kanallarının canlı yayınları bile Youtube üzerinden izlenebiliyor. Bu yüzden Youtube kanal ve kullanıcı sayıları müthiş bir artış gösterdi. Youtube kullanıcısı olmayanlar tarafından da bir Youtube kanalının nasıl açılabileceği merak ediliyor.



Youtube Kanalı Nasıl Açılır?



Bir Youtube kanalı edinmek için öncelikle bir Google hesabınızın olması gerekir. Eğer varsa bu hesapla Youtube oturumu başlatabilirsiniz. Eğer bir Google hesabınız yoksa Youtube'a giriş yapamazsınız.



Google hesabınızla Youtube'a giriş yaptıktan sonra, ana sayfanın sol kısmındaki menünün üstünde kullanıcı adınızı görürsünüz. Kullanıcı adınıza tıkladığınızda kullanıcı sayfanıza erişirsiniz. Buradan kanalınız için bir profil resmi seçebilirsiniz. Ayrıca kanalınıza koymak istediğiniz ismi de buradan belirleyebilir, girmiş olduğunuz kanal ismini daha sonra yine buradan değiştirebilirsiniz.



Youtube Kanalı Açarken Nelere Dikkat Edilmeli?



Kanal isminizi seçerken, bu ismin dikkat çekici olmasını önemsemelisiniz. Aynı kanal resminiz için de geçerlidir. Seçtiğiniz isim başka kanallarla karıştırılmamalı ve akılda kalıcı olmalı. Seçeceğiniz ismin kitlenizde kötü bir izlenim bırakmaması oldukça önemlidir. Kanal resminiz onu gören insanlarda merak uyandırırsa, kitle sizin kanalınıza katılmayı tercih edebilir. Bu yüzden görüldüğünde merak uyandıracak ya da ilgi çekecek bir görsel kanalınızı büyütmenize yardımcı olur.



Youtube Kanalı Nasıl Silinir?



Youtube kanalınızı kalıcı olarak silmek için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

İlk olarak Youtube Studio'da oturum açmalısınız.

Sol menüden Ayarlar'a girin.

Ayarlar menüsü içinden Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

"Youtube İçeriğini Kaldır" seçeneğine tıklayın.

"İçeriğimi kalıcı olmak silmek istiyorum" seçeneğine tıklayın.

Kanalınızı silmek istediğinizi doğrulayın.

Son olarak "içeriğimi sil" seçeneğine tıklayın.

Kanalınızı kalıcı olarak sildiğinizde tüm videolar, yorumlar ve topluluk gönderileri de kanalınızla birlikte silinir. Eğer kanalınıza geri dönmeyi düşünüyorsanız, Youtube kanalınızı belirli bir süreyle gizleme seçeneği de bulunmaktadır.



Youtube Kanal Adını Sonradan Değiştirmek Mümkün mü?



Kanal isminizi 90 günlük dilim içerisinde en fazla üç kez değiştirebilirsiniz. Youtube ana sayfasında sağ üst köşede kanal logonuz görünür. Bu logoya tıkladığınızda hemen altında kanal isminiz çıkar. Bu isme tıkladığınızda da düzenleme sayfasına yönlendirilirsiniz. Kanal isminizi bu sayfa üzerinden değiştirebilirsiniz.