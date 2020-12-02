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    HaberlerTeknoloji Haberleri 'Spotify en çok dinlediklerim 2020' kısmına nasıl bakılır? İşte 2020 Spotify en çok dinlenenler...
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    02.12.2020 - 12:58 |

    'Spotify en çok dinlediklerim 2020' kısmına nasıl bakılır? İşte 2020 Spotify en çok dinlenenler...

    Spotify en çok dinlediklerim kısmı kullanıcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Spotify kullanıcıların 2020 yılı istatistiklerini açıkladı. Aynı zamanda 2020 yılının TOP listeleri belli oldu. Peki 2020 Spotify en çok dinlediklerim kısmı nerede, nasıl bakılır? İşte Spotify'da en çok dinlenenler...

    'Spotify en çok dinlediklerim 2020' kısmına nasıl bakılır? İşte 2020 Spotify en çok dinlenenler...

    Spotify 2020 özetini açıkladı. Kullanıcıların 2020 yılında en çok dinlediği şarkılar, podcast ve şarkıcılar 2020 yılı istatiksellerinde yer aldı. Kullanıcılar ise "Spotify en çok dinlediklerim neler? sorusunun cevabını araştırıyorlar.

    "SPOTİFY EN ÇOK DİNLEDİKLERİM" KISMINA NASIL BAKILIR?

    Spotify 2002 kullanıcı istatistiklerini çıkardı. Kullanıcılar profillerinde 2020 yılı özetlerine erişim sağlayabiliyorlar.

    SPOTİFY 2020 YILI ÖZETİ İÇİN TIKLATINIZ!

    SPOTİFY 2020 ÖZETİ TOP LİSTELERİ:

    Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar:

    Ezhel
    Sezen Aksu
    Murda
    Sagopa Kajmer
    Patron
    Yüzyüzeyken Konuşuruz
    Zeynep Bastık
    Emir Can İğrek
    Gazapizm
    Dolu Kadehi Ters Tut

    Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

    Sezen Aksu
    Zeynep Bastık
    Billie Eilish
    Sertab Erener
    Sena Şener
    Göksel
    Tuğçe Kandemir
    Dua Lipa
    Sıla
    Lana Del Rey

    Türkiye’de En Çok Dinlenen Müzik Grupları:

    Yüzyüzeyken Konuşuruz
    Dolu Kadehi Ters Tut
    Duman
    Pinhani
    Adamlar
    Mor ve ötesi
    maNga
    Perdenin Ardındakiler
    İkiye On Kala
    BTS

    Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:

    Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel
    Unutulacak Dünler - Gazapizm
    Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık
    Leila - Reynmen
    AYA - Murda, Ezhel
    Sağı Solu Kes - Gazapizm
    Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz
    Nimet - Didomido, Eglo G
    Dance Monkey - Tones And I
    Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala

    Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler:

    Made In Turkey - Murda, Ezhel
    HİZA - Gazapizm
    Lights Out - Ufo361
    DOĞA - Murda
    Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz
    Dünya Günlükleri - Adamlar
    Müptezhel - Ezhel
    ORMAN KANUNLARI - Ben Fero
    Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut
    WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

    Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:

    Kendine İyi Davran
    umarim annem dinlemez
    O Tarz Mı?
    Zihnimin Kıvrımları
    Fularsız Entellik

    Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:

    Bad Bunny
    Drake
    J Balvin
    Juice WRLD
    The Weeknd

    Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

    Billie Eilish
    Taylor Swift
    Ariana Grande
    Dua Lipa
    Halsey

    Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler:

    YHLQMDLG, Bad Bunny
    After Hours, The Weeknd
    Hollywood’s Bleeding, Post Malone
    Fine Line, Harry Styles
    Future Nostalgia, Dua Lipa

    Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:

    “Blinding Lights”, The Weeknd
    “Dance Monkey”, Tones and I
    “The Box”, Roddy Ricch
    “Roses - Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN
    “Don’t Start Now”, Dua Lipa

    Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast yayınları:

    The Joe Rogan Experience
    TED Talks Daily
    The Daily
    The Michelle Obama Podcast
    Call Her Daddy

    Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast Türleri:

    Toplum ve Kültür
    Komedi
    Hayat Tarzı ve Sağlık
    Sanat ve Eğlence
    Eğitimsel

     

     

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