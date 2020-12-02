'Spotify en çok dinlediklerim 2020' kısmına nasıl bakılır? İşte 2020 Spotify en çok dinlenenler...
Spotify en çok dinlediklerim kısmı kullanıcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Spotify kullanıcıların 2020 yılı istatistiklerini açıkladı. Aynı zamanda 2020 yılının TOP listeleri belli oldu. Peki 2020 Spotify en çok dinlediklerim kısmı nerede, nasıl bakılır? İşte Spotify'da en çok dinlenenler...
Spotify 2020 özetini açıkladı. Kullanıcıların 2020 yılında en çok dinlediği şarkılar, podcast ve şarkıcılar 2020 yılı istatiksellerinde yer aldı. Kullanıcılar ise "Spotify en çok dinlediklerim neler? sorusunun cevabını araştırıyorlar.
"SPOTİFY EN ÇOK DİNLEDİKLERİM" KISMINA NASIL BAKILIR?
Spotify 2002 kullanıcı istatistiklerini çıkardı. Kullanıcılar profillerinde 2020 yılı özetlerine erişim sağlayabiliyorlar.
SPOTİFY 2020 YILI ÖZETİ İÇİN TIKLATINIZ!
SPOTİFY 2020 ÖZETİ TOP LİSTELERİ:
Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar:
Ezhel
Sezen Aksu
Murda
Sagopa Kajmer
Patron
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Zeynep Bastık
Emir Can İğrek
Gazapizm
Dolu Kadehi Ters Tut
Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
Sezen Aksu
Zeynep Bastık
Billie Eilish
Sertab Erener
Sena Şener
Göksel
Tuğçe Kandemir
Dua Lipa
Sıla
Lana Del Rey
Türkiye’de En Çok Dinlenen Müzik Grupları:
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Dolu Kadehi Ters Tut
Duman
Pinhani
Adamlar
Mor ve ötesi
maNga
Perdenin Ardındakiler
İkiye On Kala
BTS
Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:
Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel
Unutulacak Dünler - Gazapizm
Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık
Leila - Reynmen
AYA - Murda, Ezhel
Sağı Solu Kes - Gazapizm
Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz
Nimet - Didomido, Eglo G
Dance Monkey - Tones And I
Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala
Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler:
Made In Turkey - Murda, Ezhel
HİZA - Gazapizm
Lights Out - Ufo361
DOĞA - Murda
Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz
Dünya Günlükleri - Adamlar
Müptezhel - Ezhel
ORMAN KANUNLARI - Ben Fero
Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish
Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:
Kendine İyi Davran
umarim annem dinlemez
O Tarz Mı?
Zihnimin Kıvrımları
Fularsız Entellik
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:
Bad Bunny
Drake
J Balvin
Juice WRLD
The Weeknd
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
Billie Eilish
Taylor Swift
Ariana Grande
Dua Lipa
Halsey
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler:
YHLQMDLG, Bad Bunny
After Hours, The Weeknd
Hollywood’s Bleeding, Post Malone
Fine Line, Harry Styles
Future Nostalgia, Dua Lipa
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:
“Blinding Lights”, The Weeknd
“Dance Monkey”, Tones and I
“The Box”, Roddy Ricch
“Roses - Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN
“Don’t Start Now”, Dua Lipa
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast yayınları:
The Joe Rogan Experience
TED Talks Daily
The Daily
The Michelle Obama Podcast
Call Her Daddy
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast Türleri:
Toplum ve Kültür
Komedi
Hayat Tarzı ve Sağlık
Sanat ve Eğlence
Eğitimsel