'Spotify en çok dinlediklerim 2020' kısmına nasıl bakılır? İşte 2020 Spotify en çok dinlenenler...

Spotify 2020 özetini açıkladı. Kullanıcıların 2020 yılında en çok dinlediği şarkılar, podcast ve şarkıcılar 2020 yılı istatiksellerinde yer aldı. Kullanıcılar ise "Spotify en çok dinlediklerim neler? sorusunun cevabını araştırıyorlar.

"SPOTİFY EN ÇOK DİNLEDİKLERİM" KISMINA NASIL BAKILIR?

Spotify 2002 kullanıcı istatistiklerini çıkardı. Kullanıcılar profillerinde 2020 yılı özetlerine erişim sağlayabiliyorlar.

SPOTİFY 2020 YILI ÖZETİ İÇİN TIKLATINIZ!

SPOTİFY 2020 ÖZETİ TOP LİSTELERİ:

Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Ezhel

Sezen Aksu

Murda

Sagopa Kajmer

Patron

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Zeynep Bastık

Emir Can İğrek

Gazapizm

Dolu Kadehi Ters Tut

Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Sezen Aksu

Zeynep Bastık

Billie Eilish

Sertab Erener

Sena Şener

Göksel

Tuğçe Kandemir

Dua Lipa

Sıla

Lana Del Rey

Türkiye’de En Çok Dinlenen Müzik Grupları:

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dolu Kadehi Ters Tut

Duman

Pinhani

Adamlar

Mor ve ötesi

maNga

Perdenin Ardındakiler

İkiye On Kala

BTS

Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:

Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel

Unutulacak Dünler - Gazapizm

Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık

Leila - Reynmen

AYA - Murda, Ezhel

Sağı Solu Kes - Gazapizm

Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Nimet - Didomido, Eglo G

Dance Monkey - Tones And I

Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala

Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler:

Made In Turkey - Murda, Ezhel

HİZA - Gazapizm

Lights Out - Ufo361

DOĞA - Murda

Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dünya Günlükleri - Adamlar

Müptezhel - Ezhel

ORMAN KANUNLARI - Ben Fero

Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:

Kendine İyi Davran

umarim annem dinlemez

O Tarz Mı?

Zihnimin Kıvrımları

Fularsız Entellik

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler:

YHLQMDLG, Bad Bunny

After Hours, The Weeknd

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Fine Line, Harry Styles

Future Nostalgia, Dua Lipa

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:

“Blinding Lights”, The Weeknd

“Dance Monkey”, Tones and I

“The Box”, Roddy Ricch

“Roses - Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN

“Don’t Start Now”, Dua Lipa

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast yayınları:

The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Daily

The Michelle Obama Podcast

Call Her Daddy

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast Türleri:

Toplum ve Kültür

Komedi

Hayat Tarzı ve Sağlık

Sanat ve Eğlence

Eğitimsel