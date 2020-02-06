Tam 60 yıl garantili akıllı lamba satışa sunuldu

Elektrikli süpürgeleriyle gönlümüzde taht kuran Dyson’ın alışılmışın dışına çıkarak tanıtımını gerçekleştirdiği akıllı lamba, Dyson’ın tescilli Heat Pipe teknolojisini barındırıyor. Lamba, özellikleri ve sunduğu dayanıklılık süresiyle aydınlatma sektörüne boma gibi düştü.

Gün ışığını takip ediyor

Orijinal Dyson Lightcycle üzerine geliştirilen akıllı lamba, yaydığı ışığı kullanıcının çalışması, yaşı ve yerel gün ışığına göre ayarlıyor. Bir kullanım senaryosu doğrultusunda tasarlandığı belirtilen Lightcycle Morph, kullanıcılara dört farklı kullanım modu sunuyor: Ambient Light (Ortam Işığı), Task Light (Görev Işığı), Feature Light (Özellik Işığı) ve Indirect Light (Dolaylı Işık). Ortam Işığı aktif durumdayken mavi ışık azalıyor. Dolaylı Işık modu aktif olduğunda lamba ışığı söndürmek için 360 derece akıllı optik kafasını kullanıyor. Özellik Işığı modu sanat eseri öğelerinin gösterimi için kullanılıyor. Görev Işığı modu, el sanatları ve benzeri işlerin gösteriminde kullanılabiliyor.

Dyson Lightcycle Morph akıllı lamba modeli, Dyson Link uygulaması aracılığıyla kişiselleştirilebiliyor. Kullanıcılar, 20 adede kadar ek ışık ayarı sayesinde çeşitli ihtiyaçlarına göre lambayı kontrol edebiliyor.

360 derece dönebilme yeteneğine sahip olan akıllı lamba; duvardan, zeminden veya tavandan yansıtma ile dolaylı ışık kaynağı olarak kullanılabiliyor. Alüminyum ve polikarbon kullanılan gövde, yoğun miktarda yansıtıcı yüzeye sahip. Bu sayede ışık daha geniş bir alana yayılabiliyor.

60 yıl garanti

Dyson, günlük sekiz saat kullanım varsayarak ürettikleri akıllı lambanın ışık kalitesi zaman içerisinde azalmaksızın 60 yıl boyunca kullanılabileceğini belirtiyor.

Aydınlatmaya yatırım

Kişisel kriterler çerçevesinde aydınlatma sağlayabilen ve uzun yıllar dayanıklılığı garanti eden Dyson Lightcycle Morph akıllı lamba, masa lambası ve lambader versiyonlarıyla sunuluyor. Masa lambası formatı için 649.99 dolar, lambader formatı için ise 849.99 dolar ödemek gerekiyor. Fiyatlar pahalı görünse de akıllı lambanın sahip olduğu özellikler fiyatı makul kılıyor.

Erdal Kaplanseren / Twitter: Kaplanseren