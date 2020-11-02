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    HaberlerTeknoloji Haberleri TCL firması yana doğru açılıp kapanan OLED televizyon üretti
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    02.11.2020 - 10:23 |

    TCL firması yana doğru açılıp kapanan OLED televizyon üretti

    Elektronik devi de televizyon üreticisi TCL, bir süredir üstünde çalıştığı açılır kapanır OLED televizyonların ilk iki modelini görücüye çıkardı. Televizyonların biri LG Signature OLED gibi yukarı aşağı hareket ederken, diğeri ise sağdan sola hareket ediyor. Bu da esnek ekranların giderek geliştiğinin ve giderek daha fazla firmanın piyasaya katlanabilir ekranlar sunacağının göstergesi niteliğinde sayılıyor.

    TCL firması yana doğru açılıp kapanan OLED televizyon üretti

    TCL, televizyonların piyasaya ne zaman sürüleceğiyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak bu tarihin pek yakında olacağı düşünülmüyor. LG firması ilk katlanabilir televizyonunu 2019 yılında görücüye çıkarmıştı ve televizyonun piyasaya sürülmesi bu yılın sonlarını bulmuştu.

    Katlanabilir televizyonlar neden sürekli OLED tipi ekranlara çıkıyor? Çünkü OLED ekranlar, LCD ekranlara göre katlanmaya ve bükülmeye çok daha müsait. Ayrıca, LCD ekranlar gibi bir arka ışığına da ihtiyaç duymadığından OLED ekranlarda katlanması gereken parça sayısı daha az.

    Katlanabilir televizyonlar sayesinde kullanıcıların evlerinde televizyon izlemediklerinde büyük bir alan boşalmış olacak. Bu imkânı bugüne kadar sadece projektörler sağlayabiliyordu. Teknoloji şu an için lok yeni durumda, o yüzden televizyonların üretim miktarı az ve fiyatları çok yüksek. Ancak zaman içinde seri üretime geçilip fiyatların ineceği düşülüyor.

     

     

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