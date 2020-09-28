TEKNOFEST 2020 dolu dolu geçti

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan ve Türk insanının teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

Gaziantep'te 24-27 Eylül tarihlerinde çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan festivalde, 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 binin üzerinde gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarıştı.

Etkinlikler çok önceden başladı

TEKNOFEST etkinliklerinin gösterileri 4 güne sığsa da aslında bu süreçteki etkinlikler uzun bir zaman diliminin yansıması oldu.

1 Eylül itibarıyla Tuz Gölü'nde Roket Yarışması ve Kocaeli'de Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması ile başlayan heyecan, Robotaksi Binek Otonom Yarışması ile Bilişim Vadisi'nde, İnsansız Hava Aracı Yarışması ile Alleben Göleti'nde, Model Uydu Yarışması ile Tuz Gölü’nde, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ile Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda, İnsanlık Yararına Teknoloji, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi ve Sürü İHA Simülasyon Yarışmaları ile Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde, Hack Zeugma, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ve ISIF20 ile çevrimiçi platformda olmak üzere 21 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları ile 27 Eylül'e kadar devam etti.

"Türkiye'nin en hızlıları"nın sahne aldığı Türkiye Drone Şampiyonası da 24-27 Eylül tarihlerinde doğal güzelliği ve tarihi özellikleriyle bir kültür mirası olan Gaziantep'teki Rumkale'de gerçekleştirildi.

Rekor başvuru

Festival bu yıl rekor katılımla gerçekleştirildi. İlk yıl 4 bin 333 takım, ikinci yıl 17 bin 773 takımın yarıştığı festivale bu yıl daha fazla katılım oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen coşkuyla başlayan festivalin en önemli kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha geniş bir katılımla yapıldı. 81 il ve 84 ülkeden başvuruların geldiği festivalde yer almak için 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç müracaat yaptı.

Yarışmalar, seminer, söyleşi ve hava şovlarının yapıldığı, yerli-milli ürünlerin sergilendiği festivalin coşkusu sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla milyonlara ulaştırıldı.

Kortej yürüyüşüyle başladı

Teknolojinin kalbinin attığı festival, 24 Eylül Perşembe günü 25 Aralık Panoroma ve Kahramanlık Müzesi önündeki kortej yürüyüşüyle başladı.

Etkinliklerin açılış töreninde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile Solo Türk, Gaziantep semalarında gösteri uçuşu yaptı. Üzerinde TEKNOFEST ve Türkiye Teknoloji Takımı yazılı dev balon gökyüzüne bırakıldı.

Türk Yıldızları, Solo Türk, Atak Helikopterinin yanı sıra Red Bull, Jandarma, EGM ve SGK selamlama uçuşları yaptı. Gösteri uçuşları organizasyonun 3. gününde de tekrarlandı.

Birbirinden değerli projeler sergilendi

TEKNOFEST kapsamında, takımların hayata geçirdiği çok önemli projeler sergilendi. Takım üyeleri, Kovid-19 nedeniyle ziyaretçiye kapalı olan festivalde projelerini davetlilere ve canlı yayınlarla izleyicilere aktardı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da ithal edilen muadillerine göre çok daha fazla özelliğe sahip olan, yerli ve milli "Deneyap Yazılım Kartı"nı festivalde tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan festivale ziyaret

Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'in en üst düzey konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Festival'in üçüncü gününde kente gelen Erdoğan, TEKNOFEST stantlarını gezdi, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı ve dereceye giren öğrencilerin ödüllerini takdim etti.

Konuşması sırasında Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerini paylaşan Erdoğan, gelecekteki hedefleri de aktardı.

Festival, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi önemli isimleri de ağırladı.

Somalili genç de festival alanında

Somali'de kendi imkanlarıyla uçak gövdesi tasarlayan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilen 17 yaşındaki Guled Abdi, Gaziantep'te TEKNOFEST'i ziyaret etti, hayalindeki uçak tasarımlarını yerinde gördü.

Fuar merkezindeki uçak ve İHA modellerini yakından inceleyip fotoğraf çeken Somalili Abdi, ayrıca uçak similasyonu da kullandı. Abdi, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile de görüştü.