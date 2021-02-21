BİST1.5600.90EURO8.460.41USD6.980.24ALTIN399.820.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri TEKNOFEST için son çağrı!
    ABONE OL
    21.02.2021 - 12:08 | | AA

    TEKNOFEST için son çağrı!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençleri  dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in  yarışmalarına davet ederek, son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlattı.

    TEKNOFEST için son çağrı!

    Varank, Twitter hesabından "Düşünen, üreten, icat çıkaran, gözü  yükseklerde hatta uzayda olan sevgili gençler." notuyla paylaştığı mesajında,  gençleri TEKNOFEST yarışmalarına davet etti.

    Yarışmalara son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu anımsatan Varank,  "Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, onlarca  yarışma, yüzlerce takım, milyonlarca lira ödül, hepsinden öte umut var."  ifadesini kullandı.

    Ödül havuzu 5 milyon TL'yi buluyor 

    Bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'in teknoloji  yarışmalarına, ilkokuldan lisansüstü mezun seviyesine kadar gençler başvuruda  bulunabilecek.

    TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, roketten otonom sistemlere, tarımdan  insansız sualtı araçlarına kadar 35 farklı kategoride düzenlenecek.

    Geçen yıldan farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim  Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise  Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide  Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez gerçekleştirilecek.

    Gençlerin teknoloji geliştirme ve üretme konusunda ilgilerini  artırmak, bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön  eleme aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara 2021’de 5 milyon liradan fazla  malzeme desteği sağlanacak.

    TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazananlar da 5 milyon  liranın üzerinde ödülün sahibi olacak.

    Araç yarışları Formula 1 pistinde

    TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency  Challenge Elektrikli Araç Yarışları bu yıl Intercity İstanbul Park Formula 1  yarış pistinde gerçekleştirilecek.

    Geçen yıl TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden ve  84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin genç başvuruda bulunmuş, 5 bin finalist  genç, çoğunluğu Gaziantep'te düzenlenen final yarışmalarında kıyasıya mücadele  etmişti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

    Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Son dakika... Beşiktaş'ta mağazada etek altı taciz rezaleti! 'Eşimle kız kardeşim için...'

    Son dakika... Beşiktaş'ta mağazada etek altı taciz rezaleti! 'Eşimle kız kardeşim için...'

    Sıradaki Haber