Teknofest’te lise öğrencilerine 6 ödül birden

Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından binlerce genci bir araya getiren Teknofest, genç yeteneklere bu kez Gaziantep’te ev sahipliği yaptı. 100 bin gencin, 21 ayrı kategoride projelerini yarıştırdığı festivalden Bahçeşehir Koleji öğrencileri 6 ödülle döndü. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, fen ve teknoloji liselerinin Türkiye’nin gelecek projesi olduğunu belirterek, “Bilim ve teknoloji üreten öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yakın gelecekte ve orta vadede Türkiye’nin bilim ve teknoloji ihraç eden ülke olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizi evrensel bilim ve teknolojiye sadece entegre olabilen değil, üreten liderler olarak yetiştiriyoruz. Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin en önemli unsurlarından olan Teknofest’te öğrencilerimizin ödüllerinden çok, katılım ve projelerini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BAŞARI TESADÜF DEĞİL ÇÜNKÜ İNOVATİF, YENİLİKÇİ VE İDDİALIYIZ”

Özlem Dağ, inovatif, yenilikçi ve iddialı eğitim anlayışı ile öğrencilerinin vizyonunu geliştirmeyi sürdürdüklerine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Öğrencilerimiz teknolojiyi kullanan, üreten bireyler olarak yetişiyor. Eğitimi dört duvarın arasından çıkarttık, değişen paradigmalara ayak uydurduk bu sayede geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Ama bu başarı bir tesadüf değil. Benimsediğimiz yenilikçi ilkelerimizi, teknolojinin tüm imkanları ile birleştiriyoruz. Öğrencilerimiz sağladığımız imkanlar ile önce geliştiriyor sonra tasarlıyor ve başarı tesadüf olmaktan çıkıyor. Bahçeşehir Koleji olarak ulusal ve uluslararası başarılarımızla, güçlü akademik kadrolarımızla ve inovatif bakış açımızla yepyeni başarılar için hazırız.”

TEKNOFEST 2020’DE 5 KAMPÜSE 6 ÖDÜL

5 kampüsten toplam 41 öğrenci ve 17 proje ile katılım sağlanan Teknofest 2020’de, Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi ‘DrDır10’ Takımı ‘Uçan Araba Tasarım Yarışması’ serbest kategoride Türkiye birincisi oldu ve takım ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan aldı.

Alınan diğer ödüller ise şöyle: “Festivale Biyoteknoloji alanında katılan Ankara 50. Yıl Anadolu Lisesi Bombyx Mori takımı online gerçekleştirdikleri jüri sunumu sonucunda ‘Fikir’ kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Bahçeşehir Koleji Samsun Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi ‘3E Proje Takımı’ İnsanlık Yararına Teknolojiler - Afet Yönetimi kategorisinde Türkiye Üçüncüsü olurken, aynı kampüsün Fen ve Teknoloji lisesi Orion Proje Takımı Eğitim Teknolojileri alanında Jüri Özel ödülünü aldı. Festivale ‘Akıllı Ulaşım’ kategorisinde katılan Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsü Ortaokul ‘Pro_ikili’ takımı Türkiye ikincisi oldu. İnsanlık Yararına Teknolojiler - Sağlık ve İlk Yardım kategorisinde katılan Pendik Kampüsü Ortaokul takımı ‘Andromeda’ ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.”