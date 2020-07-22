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    HaberlerTeknoloji Haberleri 0Xc000007B Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler
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    22.07.2020 - 12:41 |

    0Xc000007B Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

    En sık karşılaşılan bilgisayar hatalarından biri olarak 0xc000007b öne çıkıyor. Özellikle bir dosyada program ile ilgili çalışmalar yapılırken çok rahatsız eden bir hatadır. Peki, 0xc000007b hatası çözümü nedir? Sorunu gidermek için öneriler.

    0Xc000007B Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

    Farklı öneriler üzerinden 0xc000007b hatası çözülebilir. Özellikle Windows kullanıcılarının çok fazla karşılaştığı ve en rahatsız edici hatalardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bir uygulama ya da program ile dosya çalıştırılmak istendiğinde bu hata ile karşı karşıya kalınır. Ancak belli başlı bazı çözüm yöntemleri ele alınarak bu sorundan kurtulmak mümkün.

    0xc000007b Hatası Çözümü Nedir?

    Genelde işletim sistemi ya da programlar güncellenmediği zaman 0xc000007b hatası ile karşı karşıya kalınır. Bu hata bir görselin geçersiz formatı anlamına gelmektedir. Bu konuda en basit yöntem bilgisayarı açıp kapatmaktır. Böylece sistem kendi kendine güncelleyebilir ve sorun giderilebilir. Aynı
    zamanda programı, ‘yönetici modu’ üzerinden çalıştırmak yeterli çözüm yolları arasında yer almaktadır. Bu konuda uyumluluk seçeneği altında, ‘yönetici olarak çalıştır’ kutucuğunu işaretlemek suretiyle cihazınızı kapatıp yeniden açın. Eğer program yine çalışmaz ise o zaman yazılımı silip tekrar yükleme işlemini gerçekleştirmelisiniz.

    0xc000007b Sorunu Gidermek İçin Öneriler

    0xc000007b hatasını giderebilmek için birçok farklı yöntem kullanmak mümkün. Yukarıdaki önerilerin dışında aynı zamanda güncel sistemleri yeniden güncellemek işe yarayabilir. Bu konuda denetim masası üzerinden programları kaldırma sekmesine giriş yapın. Ardından Visual C++ çoklu programları kaldırın.
    Bundan sonra ise directX ile Microsoft.net Framework sürümlerini güncellemeniz gerekiyor. Başka bir yöntem ise açmadınız programları ve dosyaları silip yeniden yüklemektir. Programın çalışmasına imkan veren, ‘exe’ sekmesi üzerine sağ Tıklayın ve ‘yönetici olarak çalıştır’ sekmesini uygulayın. Yapılan bu işlemlerin ardından sorun hala devam ediyorsa o zaman Windows güncellemelerinizi detaylı şekilde kontrol etmeniz gerekmektedir.

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