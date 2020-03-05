10G teknolojisi geliyor!

Erdal Kaplanseren Twitter: @Kaplanseren

5G birçok ülkede kullanılıyor. Türkiye’de ise kullanım aşamasında. Çin’de çalışmalarına başlanan 6G ise 2030 yılında karşımıza çıkacak gibi görünüyor. 10G teknolojisi, 5G ve 6G’den bağımsız bir teknoloji.

10G nedir?

10G’nin hücresel veri bağlantısı sağlayan 5G ile ilgisi bulunmuyor. 10G’deki “G”, saniyede gigabit anlamına geliyor. 10G, kablolu olarak saniyede 10 gigabit veri hizmeti sağlayabiliyor ki bu olağanüstü hız anlamına geliyor. 5G, hücresel veri ile kablosuz hizmet veriyor ve akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. 10G ise kablolu internet hizmeti veriyor, yani cep telefonlarında kullanılabilecek bir teknoloji değil. 10G, en hızlı geniş bant ağlarından 10 kat daha hızlı olacak. Bu da dijital taleplere çok daha hızlı cevap alınabileceği anlamına geliyor.

10G neden önemli?

Nüfusun çok önemli bir kısmının online yaşadığı dijital çağda her şeyin internet aracılığıyla yapılması kaliteli bir veri akışına ihtiyaç duyulmasını sağlıyor. 10G’nin önemli oluşunun tek sebebi internet hızının 10 kat hızlı olmasını sağlayacak olması değil. Daha az gecikme süresi, gelişmiş güvenilirlik ve artırılmış güvenlik özellikleri sağlayacak olan 10G, başta eğlence, sağlık, tarım ve eğitim olmak üzere çeşitli endüstrilerde büyük dönüşümlere imkan sağlayabilecektir.

10G ne zaman kullanılabilecek?

Şu an laboratuvarda test edilen 10G, 2020 yılı içinde sahada test edilecek. 10G teknolojisinin 2022’de kullanılması bekleniyor.