144Hz’li yeni Excalibur 27” oyun monitörü satışta!

Oyun teknolojilerinin öncü markalarından Casper, yeni monitörü Excalibur 27” oyun severler ve performans arayan tüm profesyoneller için satışa sundu. En güçlü ve güncel ekran teknolojilerini bu monitörde buluşturan Casper, performans ve tasarımda yeni bir yaklaşım sunuyor. En zorlu oyunların ve performans gerektiren işler için gelişmiş deneyim ve kesintisiz hız sunan Excalibur, uzun maratonlar için tasarlandı.

Oyun ve tasarımda hız:

Saniyede 2,5 kat daha fazla yenilenme hızına sahip 144 Hz yenilenme teknolojisi ile 16:9 en boy oranında kesintisiz görüntü elde etme imkanı sunan Excalibur 27” Monitör, oyun ve tasarım dünyasına yepyeni deneyimler sunmaya hazırlanıyor. Gölgelenme etkisi olmadan akıcı bir oyun deneyimini yaşamak için tepki süresini 1 milisaniyeye düşüren Excalibur, bu özellik sayesinde yüksek tempo gerektiren oyunlarda ve ağır ofis işi yüklerinde hızlı kullanım sağlıyor.

QHD görüntü deneyimi, geniş görüş açısı:

27” büyük ekran boyutunda, QHD panel (2560x1440 çözünürlük) ile görüntülerin Full HD’nin ötesinde olduğu Excalibur, iki kat daha fazla ayrıntı ve görüntü kalitesi sunar. 170/160 derece görüş açısı ve Antiglare yansıtmaz ekran teknolojisi ile ortamdaki güneş ışıklarından etkilenmeden ekran kullanımı sağlayan Excalibur, renkli ekran teknolojisi ve 350Nit Ekran parlaklığı sayesinde ise canlı ve gerçekçi renk deneyimi sunuyor.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR)’ye sahip Excalibur 27” Monitör ile; Standart Dinamik Aralık (SDR) ekranlara kıyasla daha iyi kontrast ve renk doğruluğu yakalar ve daha canlı renk deneyimi sunar. HDR 10 özelliği ile resim ve ekran mümkün olduğunca gerçek görülür. Göz yorgunluğuna engel olan ve zararlı mavi ışıkların gözlere temas etmesini engelleyen teknolojiye sahip olan 27” Gaming Monitör, ayrıca ekrandaki titreşimleri de engelleyerek gözleri korumaya yardımcı olur.

Kesintisiz teknoloji deneyimi:

AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojisine sahip Excalibur 27” Monitör, görüntüde yırtılma, takılma veya komut gecikmesi olmadan güçlü bir deneyim sunar. Hem meraklıların hem de profesyonel seviyedeki oyuncuların, net bir görüntü ve iyi bir oyun deneyimi yaşaması için tasarlanan 27” Gaming Monitör, oyun ve tasarım dünyasına kesintisiz performans sunuyor. Ekranda olup bitene anında tepki gösteren akıcı grafikler için G-SYNC’in güçlü frekans aralığı, düşük gecikme oranı ve yüksek yenileme hızı sayesinde sunduğu performans, her oyunda ve her çalışmada sizi bir adım önde tutacak.

Ergonomik ve özel tasarım:

Yeni 27” Excalibur Gaming Monitör, ayarlanabilir yüksekliği, ekran eğimi ve dönebilen ekran yapısı ile rahat oyun deneyimi için ergonomik standı ile özel olarak tasarlandı. Eğim, döndürme, pivot ve yükseklik ayarı seçenekleri sunan ergonomik tasarım ile ideal izleme açısı sunar. Özelleştirilebilir LED seçenekleri ve özel tasarımı ile zenginleştirilebilen oyun ortamı ise, eğlenceli bir oyun deneyimi sağlar.

Geniş bağlantı seçeneği, güçlü ses deneyimi:

Çok sayıda port girişine sahip zengin bağlantı seçenekleri sayesinde birden fazla ekrana bağlantı imkânı sunan Excalibur 27” Monitör, arenalarda oyuncuları başarıya ulaştıracak 2 X 3W’lık hoparlörler ile oyun motivasyonunu üst düzeye çıkarır. Her biri 3 watt olan iki hoparlörlere sahip olmasıyla efektleri net ve birbirine karışmadan duyulabildiği Excalibur, kesintisiz oyun performansı vadediyor.