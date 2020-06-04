BİST109.5150.37EURO7.580.14USD6.760.56ALTIN370.900.80
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri 180 derece açılan Casper Nirvana X400 piyasaya çıktı
    ABONE OL
    04.06.2020 - 12:14 |

    180 derece açılan Casper Nirvana X400 piyasaya çıktı

    Casper, maksimum üretkenlik ve performans için yeni tasarladığı 10. Nesil işlemcili, 180 derece açılabilen ekranlı, ultra ince ve hafif ürünü olan Nirvana X400’ü, kullanıcıların beğenisine sundu.

    180 derece açılan Casper Nirvana X400 piyasaya çıktı

    Casper Nirvana X400, yüksek performans sunan güncel işlemcileri, günümüz trendlerini takip eden ince çerçeve ve tasarımı, ultra hafifliği, inceliği, 14” ve 180 derece açılabilen ekranı ile iş hayatında yepyeni deneyimler sunmayı vadediyor. Uzun ömürlü pili, yüksek depolama alanı ve yüksek bağlantı hızı ile iş hayatında üretken olmak isteyenler için geliştirildi.

    Yüksek performans ve hız:

    Gündelik iş hayatında verimli ve hızlı bir kullanım için en yeni 10.nesil CometLake-U işlemcilerin kullanıldığı Casper Nirvana X400, 4.2GHz hızında ki Core i5 veya 4.9GHz hızında ki Core i7 işlemci seçenekleri ile kişiye özel konfigürasyon imkanı sağlıyor. Eski nesil işlemcilere göre %20 daha fazla performans imkanı ile teknolojik verimlilikte kurumsal çözümler sağlıyor.

    Dünyanın en hızlı depolama bileşeni olan M2 ve NVMe SSD versiyonları ile gündelik işlerin süresini en aza indiren Nirvana X400, optimal zaman ve yüksek hız sunuyor. Daha büyük boyutta depolama isteyen kullanıcılara 2TB SSD opsiyonu sunan X400, kullanıcılara birden fazla seçenekte konfigürasyon imkanı sunuyor.

    Mobilite ile dijital çözümler:

    Kurumsal çözümlerin ve uzaktan çalışma sistemine uyumun öneminin arttığı günümüzde Casper Nirvana X400, 1.29 kg hafifliği ve 18.9mm inceliği ile mobiliteyi iş dünyasına sunmak için tasarlandı. Metalik tasarımı ve hafifliği ile çalışanların üretkenliğini ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan X400, pil ömrü ile de 10 saate varan uzun kullanımı deneyimi sağlıyor.

    Geniş ve rahat görüş açısı:

    Özel alüminyum alaşımından yapılan menteşe yapısı sayesinde 180 derece açılabilen bir ekran sunan Nirvana X400 ekran özellikleri ile de çalışma hayatını optimize etmeyi vadediyor. 14” boyutundaki Anti-Glare, 250NIT parlaklık ve 1920X1080 FHD IPS ekranı sayesinde göz yormadan yüksek çözünürlük ve canlı renkleri deneyimleme imkanı sunuyor.

    Kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan aynı hızda ve verimde çalışabilmek için Intel’in 9462AC kablosuz bağlantı modülünü kullanan Nirvana X400, maksimum 433Mpbs hızı ve geniş kapsama alanı ile her an her yerde çalışma deneyimi sağlıyor.

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'mesai saatleri' önerisiCNN Türk'te Tarafsız Bölge programına katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Normalleşme ile birlikte İstanbul'da toplu taşımada oluşan yoğunluğa dikkat çeken Ceyhan, bunun ciddi bir problem olduğunu vurguladı. Ceyhan, yoğunluğun azaltılması için kademeli mesainin uygulanabileceğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonuçları sorgulama için tıkla! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi sonuçları...

    10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonuçları sorgulama için tıkla! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi sonuçları...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Bim aktüel 5 Haziran 2020 kataloğunda neler var? Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Bim aktüel 5 Haziran 2020 kataloğunda neler var? Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Sıradaki Haber