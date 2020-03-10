2020 yılında büyük ses getirecek 3 sağlık teknolojisi

ERDAL KAPLANSEREN Twitter: @KAPLANSEREN

Nesnelerin interneti, veri analizi ve veri temelli teknolojiler, iş dünyasının yanı sıra insan sağlığı için de kullanılıyor. 2020’de de sağlık sektörü çalışanlarını ve hastaları yakından ilgilendiren dönüşümler yaşanacak.

Yapay pankreas

Tıp alanında biyoteknolojik ürünlerin kullanımının arttığının bir örneği de yapay pankreas. Pankreası taklit edebilecek bir cihaz olarak tasarlanan yapay pankreasın ilk nesli 2017’de ortaya çıkmıştı. Yeni model de ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı. IQ adı verilen ve Tandem Diabetes Care tarafından üretilen yapay pankreas, bir glikoz monitörü ile kan şekeri seviyelerini sürekli takip ediyor ve insülin hormonunun dozunu ayarlıyor. Bu sayede diyabet hastaları konforlu hayat yaşayabiliyor.

Kapalı döngü omurilik stimülasyonu

Omurilik stimülasyonu, yeni bir tedavi şekli olarak kronik ağrı yaşayanlar için bir umut oluyor. Vücuda implante edilebilir bir cihaz omuriliğe elektriksel uyaran sağlıyor. Kronik ağrı için popüler bir tedavi olan kapalı döngü uyarımı, daha uygun uyarım ve ağrının giderilmesini sağlıyor.

Ortopedik onarımda biyoloji kullanımı

Ortopedik cerrahi sonrasında iyileşme süresi uzun olabiliyor. Hücreler, kan bileşenleri, büyüme faktörleri ve diğer doğal maddeler, iyileşmeyi teşvik ediyor. Kan akımının sağlanması vücudun eski haline dönmesini sağlıyor. Bu alandaki gelişmeler spor yaralanmaları gibi diz sorunu yaşayanların yüzünü güldürüyor.