2020’de mutlaka bırakmanız gereken 4 teknoloji alışkanlığı

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Siber tehditlere karşı güvenlik duvarı oluşturmak için kötü teknolojik alışkanlıkları geride bırakmak gerekiyor. Hacker’ların hedefi haline gelmemek için siber güvenlik önlemlerini alışkanlık haline getirmelisiniz.

Zayıf şifre kullanmak

En yaygın olarak kullanılan siber güvenlik yöntemi güçlü bir şifre oluşturmak. Bu basit ama etkili yöntemi uygulamayıp doğum tarihi, evlilik yıl dönümü gibi kolay tahmin edilebilen şifreler kullananlar bulunuyor. Üstelik her hesap için aynı şifre kullanılıyor. Oysa bir hesabın şifresinin çözülmesi diğer hesapların şifrelerinin de çözülmesi anlamına geliyor ve bu durumda kişisel bilgilerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Güçlü bir şifre oluşturmak oldukça basit. Maksimum uzunlukta harf ve rakam kombinasyonundan oluşan bir şifre kullanmak gerekiyor.

Cihazların kilidini açık bırakmak

Elbette her kullanıcının bilgisayarında kritik öneme sahip bilgileri bulunabilir. Bu bilgilerin güvenliğini sağlamanın en basit çözümlerinden biri de cihazınıza yetkisiz fiziksel erişimi engellemek olacaktır. Güçlü bir şifre ile cihazınızı koruyarak cihazın çalınması durumunda da verilerinize kolayca erişilmesini önlemiş olursunuz.

Korsan yazılım kullanmak

Genellikle ücret nedeniyle korsan yazılım tercih ediliyor. Oysa korsan yazılımlar, verilerin çalınmasına ve cihazın düzgün çalışmamasına neden olabilecek kötü amaçlı yazılımların bulaşmasına yol açar. Uygulama için ödeme yapmak istemiyorsanız ücretsiz veya daha uygun fiyata sunulan alternatiflerden yararlanabilirsiniz.

Verileri yedeklememek

Verilerin yedeklenmemesi sıklıkla karşılaşılan önemli bir hatalı alışkanlık olarak karşımıza çıkıyor. Herhangi bir siber saldırı durumunda verilerinizi kaybetmemek için yedekleme yapmalısınız. Bunun için harici sabit disk veya bulut depolama çözümleri kullanabilirsiniz.