5G e-ticareti nasıl değiştirecek?

E-ticaret satışlarına dair yapılan araştırmalar e-ticarette satışların en yüksek olduğu oranın 0-4 saniye arasında yüklenen alışveriş sitelerinde görüldüğünü gösteriyor. 5G teknolojisi ile hızlanan, gecikme süresi düşen internet bağlantısı tek tıkla alışverişi çok daha hızlı yapabilecek ve mobil ticaret geliri artıracak.

Sanal gerçeklik ve yapay zekâ deneyimi gelişecek

5G’nin gelişmiş uygulama sağlayacağı alanlar arasında yapay zeka ve sanal gerçeklik bulunuyor. Örneğin, bir TV ünitesinin oturma odanızda nasıl görüneceğini kameranızı açıp ürünü koyacağınız yeri çekerek öğrenebileceksiniz. Bu yeni bir teknoloji olmasa da 5G ile deneyim çok daha iyi ve hızlı olacak. Yapay zekaya erişimin hızlanması görüntünün daha akıcı olmasını sağlayacağı gibi sanal asistanlar teknik destek ve ürün tavsiyesi alanında geliştirilebilecek.

Video ile pazarlama yaygınlaşacak

Görselliğin algılama üzerindeki olumlu etkilerinin 5G hızıyla artması kullanıcı yorumlarına da yansıyacak. Ürünlerin videolarını da görebilen tüketiciler, marka ve ürünlere olan güveni arttığı için alışverişi fiziksel dünyadan e-ticarete taşıyacak.

Yeni alışveriş kanalları oluşacak

Web’in ve internetten alışverişin akıllı telefonlara, tabletlere taşındığını görebiliyoruz. 5G teknolojisi ile internete bağlanabilen ev aletleri üzerinden alışveriş mümkün olacak. Buzdolabında meyvenin olmadığını gördüğümüzde akıllı saatimiz üzerinden biten meyveyi sipariş edebileceğimiz günlerin çok da uzak olmadığı anlaşılıyor.

Depolar gelişecek, stok kolaylaşacak

Özellikle büyük e-ticaret yapıları için stok tutmak oldukça önem taşıyor. 5G, Nesnelerin İnterneti stok tutmayı kolaylaştıracak. Depolarda kullanılacak algılayıcılar stok takibini kolaylaştırıp zaman tasarrufu sağlarken yapay zeka hangi ürünün boyutuna ve satış sıklığına göre yerleştirileceğini planlayacak. Böylece ürün tedariği kolaylaşacak. Ürünlerin bekleme süresinin 5G ve Nesnelerin İnterneti ile kısalması üreticileri ve tedarikçileri de olumlu etkileyecek.

Ödeme süreçleri hızlanacak

5G teknolojisi sayesinde mobil e-ticarette ödeme süreçleri hız kazanacak. Ödemeler, sanal POS ile mili saniyeler içerisinde gerçekleşecek. bu sayede tüketiciler online alışveriş deneyimini memnun tamamlayabilecek.