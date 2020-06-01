800 Serisi Philips OLED TV modelleri temmuz ayında satışa sunulacak

TP Vision tarafından yapılan açıklamaya göre; 3 farklı modelle (805/855/865) satışa çıkacak olan OLED TV’ler, 55 inch(140cm) ve 65 inch(165 cm) seçenekleriyle Temmuz ayında raflardaki yerini alacak.

4.nesil P5 görüntü işleme motorunu yapay zekayla birleştiren yeni Philips OLED TV’ler, görüntü kalitesi çıtasını yukarı taşıyor.

TV’lerde bulunan diğer özellikler:

3 taraflı Ambilight

9.Nesil Android işletim sistemine sahip Akıllı TV

50watt çoklu hoparlör

Çoklu hoparlörleri ve farklı odaları birbirine bağlayan DTS Play-Fi özelliği sunan ilk premium TV markası

Yapımında gerçek metal ve deri kullanılan üstün Avrupai tasarım

İskoç menşeili deri uzmanı Muirhead imzası taşıyan uzaktan kumanda

Philips OLED TV’ler, son 3 yıldır bağımsız uzmanlar tarafından görüntü kalitesi açısından standartları belirleyen marka olarak adlandırılıyor. Philips OLED TV’ler sadece geçtiğimiz yıl 80 makalede ‘En iyi TV’ seçilerek rakiplerini geride bıraktı. TP Vision bu başarısını; Temmuz ayından itibaren satışa sunacağı 2020 model yeni OLED serisinde de devam ettirmeye kararlı.

Yeni OLED 800 serisi 4. nesil P5 görüntü işleme motoruyla, mevcut P5 motorunun görüntü işleme teknolojisini Yapay Zeka ile birleştirirek görüntü kalitesini daha da yukarıya taşıyor.

Yapay zeka teknolojisi; görüntü işlemenin halihazırda sahip olduğu beş özellik olan (kaynak, renk, kontrast, hareket ve keskinlik) arasında denge kurarak izleyiciye daha gerçekçi ve doğal bir görüntü sunuyor.

TP Vision’un PQ uzmanları yapay zeka parametrelerini beş kategoriye ayırıyor: manzara görüntüleri, doğal bir cilt tonu, spor/hareket,kontrast ve animasyon. Yapay zeka doğru kategoriyi seçerek en doğal ve gerçekçi görüntüyü sağlamak için dengeyi kuruyor. Yeni OLED TV’ler SDR kalitesindeki görüntüleri de gerçek HDR kalitesine çıkartıyor.

Tüm geliştirilmiş HDR standartlarını destekleyen az sayıda TV markasından biri olan Philips TV’nin yeni OLED modellerinde, HDR 10 ve 10+ görüntü kalitesi ve geliştirilmiş Dolby Vision özelliklerine ek olarak‘Dolby Bright Mode’ seçeneği de bulunuyor.

Yeni OLED serisi; TV’lerdeki ses kalitesini de bir ileri noktaya taşıdı. Daha derin basları ileten ekstra dört pasif hoparlörün yanında; önde bulunan iki adet 50 W’lık hoparlör sayesinde ses daha berrak hale geliyor. Dolby Atmos kod çözücü ve Virtulizer özellikleri de var olan ses kalitesini daha da yükseğe çıkarıyor.

DTS Play-Fi özelliğine sahip ilk premium TV markası olan Philips TV’lere uygun hoparlörle, evi sinema salonuna çevirmek artık çok daha kolay.

2020 model Philips televizyonlarda; Android 9 Pie işletim sisteminin yanında Google Asistant ve Amazon Alexa özellikleri de yer alıyor.

Yeni ürünlerde kullanılan ultra ince altlık, çerçeve ve yüksek kaliteli metal sayesinde en iyi Avrupa Dizaynını temsil ediyor.

OLED805 modeli; koyu renkteki krom altlıklarıyla izleyiciye yüzüyormuş algısı yaratmak için özel olarak tasarlandı.

OLED 855 modeliyse; yine koyu renkteki krom altık ve döndürülebilir tasarıma sahip.

OLED 865 modelinde de 855 modeliyle aynı altlık bulunuyor ancak bir farkla. Bu modelde İskoç menşeili Muirhead tasarımı deri detaylar da bulunuyor.

2020 model Philips TV Oled 800 modellerinin uzaktan kumandaları ise tasarımıyla göz dolduruyor. Muirhead deri detayları bulunan uzaktan kumandalar metal kaplama, zarif, gömme ve arkadan aydınlatmalar sayesinde oldukça elegan.