Acer yeni oyunculara yönelik ürünlerini tanıttı!

“Oyunculara yönelik en yeni ürünlerimizde günümüzün en yenilikçi ve güçlü teknolojilerine yer verdik.” diyen Acer Co-COO’su Jerry Kao, sözlerine şöyle devam etti: “Oyun endüstrisinin liderlerinden biri olarak oyuncuların performans, kullanım kolaylığı ve konfor sınırlarını zorlayan, zengin özelliklere sahip sağlam sistemler ve cihazlarla rakiplerine karşı avantaj elde etmelerine yardımcı olmak istiyoruz.”

Predator X25 Monitör – 360 Hz ile İnanılmaz Hızda Oyun

Bu güçlü 24,5 inç 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü oyuncu monitörü, 360 Hz inanılmaz yenileme hızıyla oyunculara mümkün olan en akıcı görüntüleri sunuyor. En yeni NVIDIA G-SYNC işlemcilerinden yararlanan Predator X25, oyunları son derece gerçekçi bir şekilde yansıtan gelişmiş özelliklerle en uygun oyun deneyimini oluşturuyor.



Predator X25 ortam ışığına göre parlaklığı ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Predator X25, LightSense özelliği sayesinde ortamın aydınlatma düzeyini tespit ederek parlaklık düzeyini otomatik bir şekilde ayarlıyor ve rahat bir izleme deneyimi sunuyor. AdaptiveLight özelliği monitörün arka aydınlatmasını odanın ışık seviyesine göre otomatik olarak düzenliyor. ProxiSense özelliği ise belirli bir süre geçtikten sonra oyunculara ara vermeleri gerektiğini hatırlatıyor. Bu ergonomik monitör -5 ile -25 derece eğilebilme, +/- 30 derece dönebilme, +/- 90 derece çevrilebilme imkanına sahip. Ayrıca yükseklik de 4,7 inçe kadar ayarlanabiliyor.



Predator XB3 Serisi Monitörler - Akıcı Oyunlar, Parlak Görüntüler

Acer, Predator XB3 serisinde dört yeni monitör çıkarıyor: 31,5 inç Predator XB323QK NV, 27 inç Predator XB273U GS ve Predator XB273U GX, 24,5 inç Predator XB253Q GZ. Tümü NVIDIA G-SYNC Compatible sertifikasına sahip olan bu yeni yeni monitör serisi 240 Hz’e kadar yenileme hızları ve 4K’ya kadar çözünürlükle son derece akıcı oyun deneyimi ve 178 derece geniş izleme açıları sunuyor. DisplayHDR 400 desteğiyle yüksek kontrast ve renk doğruluğuyla inanılmaz parlak görüntüler elde edilirken, hızlandırmayla 0,5 ms’ye (griden griye) varan tepki süresi sayesinde hareketli sahnelerde bulanıklık önemli ölçüde azalıyor.

Yeni seride yer verilen Acer AdaptiveLight özelliği oyuncuların uzun oyun maratonlarında rahat etmesini sağlıyor. Ergonomik tasarımlı modeller öne arkaya yatırma, eksen etrafında dönme, eğme ve yükseklik ayarı imkanı sunan stantla geliyor. RGB LightSense özelliği ile oyuncular rengi, hızı, süresi ve parlaklığı birbirinden farklı çeşitli aydınlatma efektleri arasından istediğini seçebiliyor. Bu efektler ayrıca oyunlara, müziğe veya video içeriğine tepki verecek şekilde ayarlanabiliyor.



Predator Orion 9000 – Profesyoneller ve Oyun Tutkunları İçin Üstün Performans

Oyun tutkunları ve profesyonel oyuncular için tasarlanan yeni Predator Orion 9000 (P09-920), üstün performansla birlikte gelişmiş bir soğutma sistemi ve kolay yenileme olanakları sunuyor. Tam bir oyun canavarı olan bu seride Intel Core i9 Extreme Edition modellerine kadar işlemciler, SLI modunda çift NVIDIA Geforce RTX 2080 Ti ekran kartı, üç adede kadar 3,5 inç sabit disk ve iki adet 2,5 inç SSD, SSD ve sabit diskler için çalışırken değiştirme olanağı veren USB 3.2 Gen2 Type-C yuvası gibi donanım seçenekleri sunuluyor. Üç adet 4,7 inç Predator FrostBlade fan, önceki nesillere göre %16 daha fazla hava akışı ve %55 daha yüksek statik basınç sağlıyor. Sıvı CPU soğutucusu fanı ise yoğun mücadelelerde sıcaklığı düşük tutuyor.

Entegre Killer E3100G ve Intel WiFi 6 desteğiyle hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantı elde ediliyor. Sistemde tek bir düğmeyle hız aşırtma yapmak da mümkün. EMI uyumlu kenardan kenara temperlenmiş camdan üretilen yan panel, iç fanlardaki renkli ARGB aydınlatmayı gözler önüne seriyor. Alet kullanmayı gerektirmeyen tasarım, sistemde değişiklik yapmayı kolaylaştırıyor. Tekerlekli ve kollu kasada kulaklık için kullanışlı bir yuva da bulunuyor.

Predator Orion 3000 – Orta Boy Kule Tipi Kasada Güçlü Performans

Yeni Predator Orion 3000 modelleri, en sevdiği oyunları keyifle oynamak veya performanstan ödün vermeden yayıncılık dünyasına girmek için orta boy kule tipi bir kasa arayan oyuncular için geliştirildi. 10. Nesil Intel Core i7 işlemci ve GeForce RTX 2070 SUPER GPU sayesinde ürün birçok oyunun üstesinden gelebiliyor. Buna 64 GB’a kadar 2666 MHz DDR4 bellek, 1TB PCIe NVMe SSD ve iki adet 3,5 inç SATA3 sabit sürücü eklendiğinde video düzenlemek ve saklamak için gereken her şey elinizin altında oluyor. İki adet özel üretim Predator FrostBlade fan sıcaklığı düşürmek için hava giriş çıkışını etkili bir şekilde düzenliyor. Fanlarda ve kasanın ön kısmındaki dikey çubuklarda bulunan ışıklar ise PredatorSense yazılımı sayesinde 16,7 milyon renkle özel efektler oluşturabiliyor. Tercihe bağlı gelen EMI uyumlu temperlenmiş camdan yan panel güçlü bileşenleri ve renkli RGB’yi gözler önüne seriyor. Killer E2600 ile yüksek hızlı gigabit ağ performansı elde edilirken, Intel Wi-Fi 6 özelliği de yüksek hızlı, düşük gecikmeli Kablosuz bağlantı performansı sunuyor.

Nitro 50 – Oyun Dünyasına Yeni Adım Atanlar İçin Pratik Bir Masaüstü Bilgisayar

Nitro 50 Serisi masaüstü bilgisayarlar 10. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçenekleri ve GeForce RTX 2060 SUPER GPU ile oyunlarda ve yoğun grafik gücü gerektiren uygulamalarda akıcı bir deneyim için güçlü performans sunuyor. 64 GB’a kadar DDR4-2666 bellek de mümkün olan en yüksek performansa ulaşma imkanı veriyor. Keskin hatlar ve kırmızı LED’ler etkileyici bir oyun atmosferi oluştururken, 18 litrelik kasa masanın altına rahatça sığıyor.

Predator FrostBlade soğutma, sıcaklıkların düşük kalmasını sağlıyor. Oyuncular dilediklerinde fan hızını gerçek zamanlı olarak değiştirebiliyor. 1 TB NVMe PCIe SSD ve iki adet 3 TB sabit disk ile yüksek kapasite sunuluyor.

Predator Cestus 350 Mouse – Hassaslık, Hız ve Tarz

Predator serisinin en yeni mouse modeli, ortalıkta duran kablolar olmadan oyunculara hızlı ve hassas kontrol sunuyor. Farklı oyun türleri farklı oyun tarzları gerektirdiğinden her biri için ayrı ayarlar bulunuyor. Predator Cestus 350 ile oyuncular, son derece hassas Pixart 3335 optik sensörüyle elde edilen DPI ayarlarından (16,000 DPI’a kadar) yararlanabiliyor ve 8 adet programlanabilir düğmeye görevler atayabiliyor. Böylece her oyuna uygun beş adet özel profil oluşturabiliyorlar. Ürün ayrıca kablosuz bağlantıyla 1 ms/1000 Hz, kablolu bağlantıyla 0,5 ms/2000 Hz sorgu oranına sahip.

Predator Gaming Chair x OSIM – Oyunlarda Maksimum Konfor

Profesyonel oyuncular ve e-spor tutkunları düşünülerek tasarlanan Predator Gaming Chair x OSIM, profesyonel masörlerin ellerini taklit eden OSIM V-Hand Masaj Teknolojisi sayesinde kullanıcının boynuna ve omuzlarına masaj yapıyor. Ovma, bastırma, döndürme ve hafifçe vurma gibi teknikleriyle de tüm sırta masaj yapan bu oyuncu koltuğu, oyun oynarken oluşan gerginliği almak ve hem oyun sırasında hem de sonrasında fiziksel konfor sağlamak için özel olarak geliştirildi.

Bu rahat ve ergonomik koltuk birçok şekilde ayarlanabiliyor. 145 dereceye kadar kaldırılabilen koltuğun sağ kol desteğinde bulunan düğmelerle omurganın S biçimi boyunca uzanan ellere benzer iki grup silindiri kontrol etmek mümkün. Masaj uzmanları tarafından hazırlanan üç otomatik masaj programı (Boyun ve Omuz, Bel, Enerji), uzun süre oturma nedeniyle oyuncuların sıklıkla ağrıyan boyun, omuz ve bel bölgelerine odaklanıyor.

Oyuncular kullanılan masaj tekniklerini birleştirerek masajı kendilerine göre ayarlama olanağına da sahip. Koltuktaki silindirler farklı boydaki kişilere uygun omuz pozisyonunu bulmak için altı farklı konuma getirilebiliyor. Ayrıca silindir genişliğini ayarlayarak, vücut genişliği nasıl olursa olsun doğru noktaya oturmasını sağlamak da mümkün. Ayrıca oyuncular yalnızca belirli bir noktaya odaklanan masaj da ayarlayabiliyor. Böylece, ağrıyan noktalara daha fazla özen gösterilebiliyor.

Koyu gri ve deniz mavisi hatlar taşıyan siyah karbon fiber desenli PVC deriye sahip Predator Gaming Chair x OSIM, sportif ve profesyonel bir görünüm sunuyor. Koltuğun kafa yaslama bölümündeki iki adet Bluetooth hoparlör kulaklığa gerek olmadan da oyun atmosferini güçlendiriyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator XB3 Serisi, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 439 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Orion 9000, ekim ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 2.799 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Orion 3000, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 899 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Nitro 50, ağustos ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 799 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Cestus 350 oyuncu mouse’u, ikinci çeyrekte EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 99 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.