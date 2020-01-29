Akıllı Telefon Kullananlar Dikkat!

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1- Akıllı telefonunuzun güvenliğini sağlamak istiyorsanız öncelikle “bana bir şey olmaz” tavrından uzak durmanız gerekiyor. Çünkü siz de pek çok insan gibi telefonunuzu kaybedebilir, çaldırabilir ya da tıkladığınız bir link veya indirdiğiniz bir uygulama sebebiyle siber saldırıya uğrayarak telefonunuzdaki kişisel bilgilerinizin tehliye girmesine sebep olabilirsiniz. Bu sebeple öncelikle bu tehlikenin farkına varmalı, kabullenmeli ve buna yönelik önlemler almaya istekli olmalısınız.

2- Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için içerisindekilerin düzenli olarak yedeklemesi çok önemli bir detaydır. Eğer oluşan herhangi bir durumda bilgilerinizi kaybetmek istemiyorsanız telefonunuzu düzenli olarak yedeklemeyi sakın unutmayın. Böylece olası siber saldırı ve kayıplarda verilerinizi kaybetmemiş olursunuz.

3- Hemen hemen tüm akıllı telefonlarda ekran kilidi yapabiliyorsunuz. Eğer güvenliğinizi sağlamak istiyorsanız alacağınız basit önlemlerden biri de telefonumuzda bir ekran kilidi kullanmaktır. Ekran kilidi için parmak izi veya yüz tanıma gibi yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Ya da desen veya şifre yöntemiyle kilit oluşturabilirsiniz. Ancak kilit yöntemlerinde dikkat etmeniz gereken şey şifrenizin ve oluşturduğunuz desenlerin herkes tarafından kolay bulunabilecek türden olmaması gerekliliğidir.

4- Teknoloji haberleri her gün milyonlarca yeni uygulamanın çıktığını gösteriyor. Haliyle bu kadar çok uygulama arasında hangisinin güvenli hangisinin zararlı olduğunu anlamak oldukça güç. Bunun için alabileceğiniz en basit önlemlerden birisi ise, telefonunuza uygulama yüklemek istediğinizde resmi uygulama mağazalarından yararlanmak olmalıdır. Bunun için eğer iPhone kullanıcısıysanız Apple Store'dan; Android telefon kullananıyorsanız Google Play Store'dan uygulamaların yüklemelerini yapabilirsiniz.

5- Uygulama mağazalarından yüklemiş olsanız bile; telefonunuza indirdiğiniz uygulama sizin için risk oluşturabilir. Çünkü sizden kişisel bilgilerinize erişim izni istemiş olaiblir. Bu sebeple telefonunuza uygulama yüklerken, sizden istediği izinlere mutlaka dikkat edin. Çünkü bazı uygulamalar, gerek olmadığı halde, kameranıza, rehberinize ve bazı kişisel bilgilerinize erişmek isteyebilir. Bu sebeple yüklediğiniz uygulamalara hangi izinleri verdiğinize mutlaka dikkat edin. Hatta sizden verilerinizi paylaşmanızı istemeyen uygulamaları indirmeye özen gösterin.

6- Akilli telefonların pek çoğu telefonunuzu kaybettiğinizde onu bulabilmeniz için size bazı özellikler sunar. Hatta birçok akıllı telefon modeli uzaktan telefonunuzun içeriğini silmenize, izlemenize ve lokasyonunu bulmanıza da imkan sağlar. Bu sebeple telefonunuzdaki söz konusu özelliği aktif etmeniz, telefonunuzun kaybolması ya da çalınması durumunda işinizi kolaylaştıracaktır. Ancak şunu hemen belirtelim bu tip özellikler genellikle telefonunuzun açık ve internete bağlı olduğu durumlarda işe yarayacaktır.

7- Telefonunuz elbette sizin kişisel mahremiyet alanınız. Çünkü içerisinde kimsenin bilmediği kadar çok kişisel bilgi barındırıyor. Ne izlediğinizi, ne dinlediğiniz, kimlerle arkadaş olduğunuzu, ne kadar paranızın olduğunu, nerelere sık sık gittiğinizi ve daha pek çok bilgiyi kimsenin bilmediği kadar iyi biliyor. Eğer telefonunuzda özel ve kimsenin bilmesini istemediğiniz dosyalar varsa bunları şifreleyerek koruyabilirsiniz. Dosyalarınızı şifrelediğinizde uzaktan erişmeye çalışan kişilerden veya telefonunuzun kaybolması durumunda eline geçiren kötü niyetli kişilerden de bu dosyalarınızı böylece korumuş olursunuz.

8- Televizyonlardaki haberler ve internette tanık olduğunuz teknoloji haberleri, akıllı telefonlar aracılığı ile yaşanan pek çok güvenlik sorunundan bahsediyor ve önlem alınması gerektiğini de hatırlatıyor. Bunlardan biri de bilmediğiniz yerleden gelen aramalar ve mesajlar. Telefonunuza gelen bilmediğiniz aramaları ve mesajları yanıtlamamayı özen gösterin. Çünkü bunlar kimlik bilgilerinizi almaya veya cihaz içerisindeki bilgilerinize erişmeye çalışan saldırganlar olabilir. Özellikle de yurt dışından gelen ve bilmediğiniz numaralardan sizi çaldırıp geri aramanızı bekleyen aramalardan uzak durum. Çünkü bu gibi durumlarda yüklü telefon faturaları ile karşılaşabilirsiniz.

9- Telefonunuzun güvende kalması için ayrıca alabileceğiniz önlemlerden biri de tıpkı bilgisayarınızda olduğu gibi bazı güvenlik yazılımlarından yararlanmaktır. Ancak kullanmayı düşündüğünüz güvenlik yazılımlarının da mutlaka bilinen ve güvenli firmalardan olmasına özen gösterin.