Anime temalı Oppo Ace 2 Eva Edition tanıtıldı!

Sevilen Japon animelerinden biri olan Neon Genesis Evangelion tasarımına sahip olan Oppo Ace 2 Eva Edition tanıtıldı. Yeni model, farklı tasarımı ile adından söz ettiriyor. Animede bulunan Eva-01 karakterinden esinlenerek tasarlanan yeni model, kutu içeriği ile de adından söz ettiriyor.

Mor ve yeşil renklere sahip akıllı telefon modeli, aksesuar tarafında da özel hatlaa sahip. Özel tasarım silikon koruyucu, şarj aleti, USB-C kablosu ve kulaklıklar kapsül şeklindeki bir kutu ile birlikte geliyor. Sim kart iğnesi de animede yer alan Longinus'un Mızrağı'ndan esinlendi.

Anime tutkunları için özel olarak üretilen telefondan, dünya genelinde yalnızca 10.000 adet bulunuyor. Teknik özellikleri bakımından da üst seviye telefon seven kişiler için birebir olduğunu söyleyebiliriz. 6.55 inç Full HD+ OLED ekran barındıran model, Snapdragon 865 yongasından ve 8 GB RAM'den güç alıyor. Bunların yanı sıra 128 GB dahili hafızaya ve 48+8+2+2 MP dörtlü kamera düzeneğine sahip.

Oppo Ace 2 Evangelion Edition, 560 Euro satış fiyatına sahip olacak ve 1 HAziran itibariyle dünya genelinde satışa sunulacak. Öte yandan yine anime işçin tasarlanan Oppo Watch 307 dolar, Oppo Enco W31 kablosuz kulaklık 56 dolar ve AirCOOC kablosuz şarj cihazı ise 42 dolardan satışa sunulacak.