Dünyaca ünlü fotoğrafçıdan Huawei P40 Pro için fotoğraf çekme önerileri!

P40 Pro’nun fotoğrafçılıkta devrim yaratan yetenekleri, koşullar ne olursa olsun profesyonel kalitede fotoğraflar yakalamaya imkan tanıyor.

P40 Pro'da görülen iyileştirmelerin listesi hem uzun hem de etkileyici. Geliştirmeler, HUAWEI'nin sadece mobil fotoğrafçılığa değil, genel olarak fotoğrafçılığa verdiği önemin göstergesi. Özellikle cihazın boyut ve ağırlığı aynı kategorideki diğer mobil cihazlarla karşılaştırıldığında, kaliteli 50x zoom oluşturabilmek teknolojide yeni bir sınırı belirliyor. Mobil cihazlarda böyle bir çekim gücüne sahip olmak, birkaç yıl önce akla bile gelemezdi. 50x zoom yapabilen profesyonel bir kamera, rahatlıkla 10 kg ağırlığa çıkabilirken, taşımak için büyük bir çantaya, satın almak içinse yüklü bir miktara ihtiyaç duyuluyordu.

Yeni bir kamera tasarlarken mühendislerin önündeki en büyük engel cihazın boyutu. P40 Pro'nun tasarım başarısı, P30 Pro'da gördüğümüze benzer bir periskop tasarımı kullanılarak gerçekleştirmesinde yatıyor. Ancak şimdi, sadece daha iyi bir sensör ve hafif tasarım değil, aynı zamanda optik (OIS) ve AI stabilizasyonu (AIS) özellikleri ile de olağanüstü başarı sunuyor. Fotoğrafçılıkta odak uzaklığı ne kadar uzun olursa, o kadar stabilizasyon gerekiyor.

Profesyonel bir kamerada bu kadar uzun zoom yapmak, bir tripod veya monopod gibi bir tür fiziksel sabitleme gerektirir, ancak mobil kullanıcılar için bu gibi cihazlar uygun veya pratik olmaktan uzak.HUAWEI P40 Pro’da bileşenler modülün içinde fiziksel olarak çalışarak, kullanım sırasında kalite kaybını minimuma indiriyorlar.

Kristian Dowling

Leica’nın marka elçisi olan Kristian Dowling, son 15 yıldır dünyanın en ünlü eğlence fotoğrafçılarından biridir. Kadraj esnekliği ve ışık anlayışı ile tanınan, fotoğraf manipülasyonu kullanmadan çeşitli zorlu durumlarda çarpıcı sonuçlar verebilen usta bir fotoğrafçıdır. Deneyimi ve fotoğrafçılık anlayışı sayesinde Pekin Olimpiyatları, Cannes Film Festivali, NY Moda Haftası, MTV Müzik / Film Ödülleri ve Pop Star Katy Perry gibi dünyanın en büyük etkinlikleri ve isimleriyle çalışma fırsatı yakalamıştır.

Sıkıştırma Etkisi hakkında ne bilmek gerekir?

Zoom, akıllı telefonlarını kullanarak fotoğrafçılığı öğrenen birçok kullanıcı için yeni bir konsept olabilir.

Zoom'u ilk kez kullananlar için bilinmesi gereken iki şey var: Yakınlaştırma, lensin odak uzunluğunu sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde değiştirmesidir. Bu, lens elemanlarını lens içindeki gruplar halinde hareket ettirerek yapılır. "Yakınlaştırma" terimi, odak uzunluğunu çekilen öznenin daha yakınına getirmek anlamına gelir ve orijinal odak konumundan daha ileri (daha geniş) gider. "X", başlangıç odak uzunluğunun büyütülmesini ifade eder. Örneğin, lens 23 mm ve yakınlaştırılmış odak uzaklığı 46 mm ise, büyütme yani zoom, 2x olur.

Bilinmesi gereken ikinci nokta, sıkıştırmanın nasıl çalıştığıdır. Basitçe, "yakınlaştırdıkça", görüntü içindeki sıkıştırmanın etkisi artar. Örneğin, bir şehir manzarasını uzaktan çekiyorsanız, ne kadar zoom yaparsanız görüntüye o kadar yaklaşırsınız, ancak aynı zamanda tüm ön plan ve arka plan öğeleri bir araya gelerek sıkıştırma oluşturur. "Yakınlaştırma" özelliği, yüz detayları daha "düzleştirilmiş" ve "3D" göründüğü için portreler için de mükemmeldir.

Doğru odaklanmanın önemi

“P40 Pro’nun birçok gelişmiş özelliği arasında zoom, fotoğrafçılık deneyimini belki de en çok geliştiren yeniliklerin başında geliyor. Ortaya çıkan görüntüler büyük sensör ve Leica objektifler sayesinde keskin detaylı. Ancak teknik detaylara takılırken bazen fotoğrafçılığın deneyim tarafını göz ardı edebiliyoruz. Yeni odak uzaklıklarına ulaşabilme kabiliyeti, bize objeleri, kişileri veya sahneleri daha önce olmadığı kadar uzaktan ve keskin detaylı olarak akıllı telefonumuz ile fotoğraflama imkanı sunuyor. Bu durum oturduğumuz yerden tembel bir şekilde fotoğraf çekebileceğimiz anlamına gelmiyor. Bu daha çok, daha önce yapamadıklarımızı yapma seçeneğimiz olduğu için fotoğrafçılıktaki yaratıcılığımızı geliştiriyor.”

“Belirtmem gereken bir şey, uzun lensler kullanarak odaklanmanın ne kadar zor olabileceğidir. Zaten neredeyse imkansız olanı çekmek için bir periskop kamera oluşturmak yeterince karmaşık. Bu nedenle Huawei, periskop kameraya yardımcı olmak için dünyada ilk defa tüm piksellerde çift AF kullanan sistemi Full Pixel Octa PD’yi geliştirmiş. Bunun teknoloji sadece yakınlaştırma değil, aynı zamanda düşük ışıkta ve hızlı hareket eden nesnelerin fotoğraflanmasında da yararlı. Genel olarak, zoomu kullanırken odaklanma hızlarından çok etkilendim ve ördekler gibi hareketli nesnelerin yanı sıra sabit nesneler ile minimum odak titremesiyle hızlı ve doğru bir şekilde çalışabildim” diyor Kristian Dowling.

Zoom’da ustalaşın

a) 5x Optik

P40 Pro'nun optik zoom aralığı, maksimum f/3,4 diyafram açıklığı ile 125 mm eşdeğeri (35 mm format) odak uzunluğuna ulaşan 5x'e ulaşıyor. Bu yakınlaştırma aralığı herhangi bir amaç için kullanılabilir, ancak özellikle makro nesneler ve portre için kullanışlıdır.

Optik zoom kullanıldığında kalite kaybı yaşanmaz.

b) 10x Hibrit

Optik zoomu büyük sensörle birleştiren hibrit zoom, 240 mm'ye eşdeğer odak uzunluğuna ulaşıyor. Bu zoom değeri, büyük hayvanları, şehir manzarası, manzara ve tabiat ögeleri için kullanışlıdır. Hibrit zoom uygulanırken hafif bir kalite kaybı olur, ancak genel olarak görüntü mükemmel ve keskindir.

c) 50x Dijital

Bu, P30 Pro ve piyasadaki rakiplerine göre çok daha iyi netlikte görüntüler elde etmek için optik zoom ve büyük sensör kullanılır, görüntüyü de dijital olarak kırparak zoom aralığını daha da ileri götürür. Bu aralık, örneğin kuşlar gibi küçük hayvanları, uzak ayrıntılardaki görüntüyü yakınlaştırmak için mükemmeldir. Dijital bir zoom çeşidi olarak, genel görüntü netliği sağlanabilir ve elde edilen görüntü rahatlıkla kullanılabilir durumdadır. Optik ve AI sabitleme, 50x büyütmede bile görüntünün sabitlenmesini ve istenilen kadrajın oluşturulmasını çok kolaylaştırıyor.

Seçme özgürlüğü

Geçmişte, sadece istediğiniz çekimin çok uzak olması nedeniyle birçok özel anı yakalamayı kaçırmış olabilirsiniz. Artık bu fotoğrafları sadece zoom kullanarak çekmekle kalmaz, aynı zamanda çalışmalarınızda sıkıştırma oluşturmak için zoomun yüksek büyütme katsayısını kullanabilirsiniz. Sıkıştırma etkisi özellikle portre ve seyahat fotoğrafçılığı için yararlıdır, ancak aynı zamanda çok yakın çekimler, yiyecek çekimi ve nadir aile anılarını kesintisiz yakalamak gibi birçok günlük yaşam kullanımı da vardır. Fotoğrafçılıkta neredeyse sınırsız fırsatlar yaratan P40 Pro, profesyonel bir kameranın gücünü avucumuza getiriyor.