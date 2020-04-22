En iyi kameraya sahip olan telefon serisi P40 Lite, P40 ve P40 Pro'nun Türkite fiyatı açıklandı!

Gümüş, Siyah ve Beyaz renk seçeneklerine sahip Huaweı P40 Pro ve Huaweı P40 ile Siyah, Pembe ve Yeşil renk seçeneklerine sahip Huaweı P40 lite telefonlar, P40 Pro için 11.999TL, P40 için 8.499TL ve P40 lite için 3.199TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.

P40 serisi, tüketiciye yönelik fırsatlar ile Huawei Online Mağaza’da satışa çıktı. P40 Pro ve P40 satın alan tüketiciler, sadece 1TL farkla Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık; P40 lite satın alan tüketiciler ise 1TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi oluyorlar.

HUAWEI P40 Serisi, yenilikçi, estetik, erişilebilir ve üst düzey bir görsel donanım üzerine inşa edildi. Tasarım ve teknolojinin en gelişmiş haliyle birlikte, süper yüksek tanımlı sensör ve güçlü yonga setleriyle güçlendirilen HUAWEI P40 Serisi, tüketicilerin yaratıcı ve vizyoner fotoğraflar çekmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

Gelişmiş görsel donanıma ve mükemmel fotoğraflar sağlayan yapay zeka özelliklerine sahip HUAWEI P40 Serisi, videolar için gerçek zamanlı Bokeh simülasyonu özelliğine de sahip. Geniş diyafram lensinin etkilerini yansıtan bu özellik, çekimlerin ana öğesini vurgulamaya yardımcı olmak için, görüntüye aşamalı olarak Bokeh efekti ekliyor.

HUAWEI P40 Pro

DxOMark ölçümlerine göre dünyanın en iyi fotoğraf kamerası seçilen HUAWEI P40 Pro’nun fotoğrafçılıkta devrim yaratan yetenekleri, koşullar ne olursa olsun profesyonel kalitede portre veya manzara fotoğrafları yakalamanıza, düşük ışıkta dahi olağanüstü fotoğraflar çekmenize imkan tanıyor. HUAWEI P40 Pro’da kullanılan en yeni Kirin 990 5G işlemciyle güç ve hız artık tek bir telefonda toplanıyor.

P40 Pro ile düşük ışıkta çekim yaparken daha yüksek performans elde etmek için yüksek ISO ve yüksek enstantane hızları kullanılabiliyor. Böylece en zorlu ışık koşullarında dahi harika fotoğraflar elde etmek mümkün oluyor.

Cihazın 1/1.28 inç’lik sensörü düşük ışıklı ortamlarda çekim performansını önemli ölçüde artıran 50 Megapiksellik kamera donanımına sahip. Geliştirilmiş Leica Quad kamerası, 50x değerinde hem dijital hem de optik SuperSensing Zoom özelliklerini desteklemek için, daha güçlü bir SuperSensing Cine Kamera ve 3D derinlik algılama kamerasına sahip. Cihaz 5x optik yakınlaştırma özelliğiyle netliğini koruyan olağanüstü görseller elde etmenizi sağlıyor.

Ayrıca HUAWEI P40 Pro’da yer alan 40 MP SuperSensing Cine Kamera, DSLR kameralarda yer alan; odak uzaklığı 18 mm'ye eşdeğer ultra geniş açılı bir lense ve 3:2 en-boy oranını destekleyen, 1/1.54-inç sensöre sahip. Bu sensördeki pikseller, donanım tabanlı HDR videolar için uzun, kısa veya normal pozlamayla çekim yapmak için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Üründe yer alan Sedecimpixel Fusion teknolojisi, 51200 ISO değerine kadar ışık hassasiyetini artıran ve 7680FPS ultra ağır çekim video çekiminde kullanılan 4.48μm süper pikselleri üretmek için, 16-in-1 piksel düzenlemesini destekliyor. Telefoto kamera, 4K videoların yanı sıra, yüksek çözünürlüklü zoom görüntülerini de sorunsuz yakalıyor. HUAWEI P40 Pro’da yer alan ses yakınlaştırma özelliği (Audio Zoom), kullanıcıların ses kaynağını netleştirerek daha berrak ve yüksek sesler elde etmesine de olanak sağlıyor.

HUAWEI P40

Sektörde öncü 1/1,28 inç sensör, 2.44 μm süper geniş piksel boyutuyla artık akıllı telefon dünyasında fark yaratıyor. Ayrıca RYYB renk filtresi dizisi, büyük ışık, yüksek dinamik aralık ve düşük gürültü sunuyor. 4'ü 1 arada piksel gruplama ve Octa PD Otomatik Odaklamayı destekleyen 50 MP ana kamera, ortam karmaşıklığı ve ışık koşullarına bakılmaksızın süper netlikte çekimi ve detayları yeniden tanımlıyor. Yükseltilmiş ISP ve NPU ile desteklenen HUAWEI XD Fusion Engine, büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde işleme ve gündüz veya gece her resim için piksel düzeyinde olağanüstü netliği artırma konusunda tamamen yetkin. Bir amiral gemisi akıllı telefon özelliklerinin tümünü taşıyan HUAWEI P40 Pro’da da en yeni Kirin 990 5G işlemci kullanılıyor.

16 MP Ultra Geniş Açılı Kamera ise ultra geniş açılı çekim olanakları sunmasının yanı sıra 2,5 cm makro çekimlere de olanak tanıyor. Ayrıca 8 MP Telefoto Kamera ile de 3x optik yakınlaştırma, 5X hibrid yakınlaştırma ve 30x maksimum yakınlaştırma gerçekleştirerek güzelliği uzaktan yakalamayı mümkün kılınıyor.

HUAWEI P40'ın Ultra Vision ve Multi-Spectrum özellikleriyle geliştirilmiş ana kamerası, Yapay Zeka algoritmasından faydalanarak renkleri yüzde 45 daha iyi sağlıyor ve ortamdaki insanların analizini ve segmentasyonunu hassas şekilde yapabiliyor. Piksel seviyesi geliştirme ile orijinal görüntüyü mükemmel aydınlatma, doğal renk ve keskin ayrıntılarla yeniden canlandırıyor. Herhangi bir zamanda veya sahnede herkes için her zaman yüksek kaliteli portre fotoğrafları çekmeye olanak tanıyor.

HUAWEI P40 lite

HUAWEI P40 lite, benzersiz, trend belirleyici bir matris düzenlemesine sahip dörtlü arka kamerasıyla büyük bir atılım gerçekleştiriyor. 48MP ana kamera, çerçeveli kompozisyon teknolojisini destekliyor ve hızlı bir şekilde arka arkaya çekilen birden fazla fotoğrafı birleştirerek şaşırtıcı renkler üretiyor. 8MP ultra geniş açı objektif, kullanıcıların daha fazla çekim yapması için 120 derece görüş alanı sunuyor ve manzara, mimari, grup fotoğrafları için ideal özellikler taşıyor. Makro Lens ise 4 cm mesafeye yakın nesnelere odaklanarak güçlü kuruluma çok yönlülük katıyor. Dört kameralı kurulum ayrıca daha ileri düzey portreler ve sığ alan derinliği efektlerini simüle etmek için de AI ile çalışan bir Bokeh Lens içeriyor.

Kirin 810, sektör lideri 7nm işlemciyle üretiliyor. 8nm çiplerle karşılaştırıldığında Kirin 810, yüzde 50 daha yüksek bir transistör yoğunluğuna sahip ve yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunarak mükemmel performans ve güç verimliliği sunuyor. Sistem üzerinde yer alan yapay zeka zamanlamasıyla birlikte, sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU güçlü hesaplama yeteneğine de sahip. Grafik ayrıntılarını işlemede en üst seviyede olan sistem, HUAWEI'nin kare hızı artışı ve pil tüketimini azaltma gibi oyun merkezli en yeni GPU Turbo teknolojisini de destekliyor.

Her zaman harekete geçmeye hazır olan P40 Lite, TÜV Rheinland sertifikalı 40W HUAWEI SuperCharge çözümünü destekleyen yüksek kapasiteli 4200mAh pil çözümünü sunuyor. Telefon sadece 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.