Google, Android 11 Beta sürümünü yanlışlıkla yayınladı!

3 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek lansman ile birlikte Google, Android 11 Beta srümünü yayınlayacaktı. Fakat ABD'de çıkan olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklanan Android 11 Beta sürümü yanlışlıkla yayınlandı.

XDA'da çalışan Mishaal Rahman'ın raporları; Android 11 Beta sürümünün RPB1.200504.018 numarasını taşıdığını ve en az iki Pixel 4 XL ve potansiyel birkaç telefon modelinin daha Android 11 Beta güncellemesinin aldığını ortaya çıkardı.

Daha önceki Android modellerinde, Google çalışanlarına özel olarak bazı güncellemeler sunuyordu. Fakat bu kez durum bu şekilde olmadı. Google çalışanı olmayan kişilerde yeni işletim sisteminin beta güncellemesini aldı.Durumun fark edilmesinden sonra, Android 11 Beta güncellemesi, Google tarafından geri çekildi, fakat güncellemeyi yükleyen kişiler kullanmaya devam ediyor.