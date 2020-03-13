Google Play Store'a karanlık mod geldi! Nasıl yapılır?

Yavaş yavaş tüm uygulamalara gelen karanlık mod desteği, sonunda Google Play Store'a da geldi. Uzun zamandr beklenen özellik, iOS 13 ve Android 10 sayesinde tam olarak hayatımıza 2019 yılında giriş yapmıştı. WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalar çok uzun zaman önce karanlık mod desteğine kavuştu.

Peki, Google Play Store'da karanlık mod nasıl kullanılır? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, halihazırda bulunan telefonunuzu zaten karanlık modda kullanıyorsanız, ayrıca bir ayar yapmanıza gerek yok. Güncellemelerle birlikte Google Play Store'un tema seçeneğinde "Sistem varsayılanı" isimli seçenekle geldiği için, otomatik olarak karanlık mod kullanmaya başlıyorsunuz.

Eğer, açık temayı kullanıyorsanız karanlık moda geçmek için, Google Play>Ayarlar>Tema>Koyu seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Google Play'de bulunan karanlık modu Android 5.0 Lollipop ya da daha yeni bir işletim sistemi ile kullanabilirsiniz.